Nie żyje Bogusław Kukuć. "Jeszcze dziś był z nami na stadionie"

Mało jest dziennikarzy, którzy mogą o sobie powiedzieć: "nikt nie widział na żywo tylu meczów drużyny RTS-u, co ja". Kimś takim z pewnością był Bogusław Kukuć. Jeden z nestorów dziennikarstwa sportowego w Polsce - od dekad związany z Łodzią i ukochanym Widzewem, któremu poświecił życie. Jako kibic i jako dziennikarz.

Piłkarska Polska w żałobie. Nie żyje Bogusław Kukuć

Kukuć od połowy lat 70. ubiegłego wieku relacjonował mecze Widzewa. Zaczynał w latach, kiedy łodzianie byli na topie, grając w europejskich pucharach. Pamiętał także znacznie gorsze czasy, przeżywał awanse i spadki. Był autorem wielu publikacji, pisał na portalu Widzewiak.pl, którego był redaktorem naczelnym.

Kilka lat temu napisał książkę "Mój Widzew". Opisał w niej subiektywną listę stu wyjątkowych piłkarzy w historii ukochanego klubu. Od lat pojawiał się na konferencjach prasowych i meczach - mimo upływu lat był aktywny i kochał piłkę ponad życie. Zmarł nagle w czwartek.

"Odszedł Boguś Kukuć. Jeszcze dziś był z nami na stadionie..." - napisał na portalu X rzecznik prasowy Widzewa Łódź Marcin Tarociński, podając informację o śmierci przekazaną przez klub.

Roman Kołtoń z "Prawdy Futbolu" napisał o Kukuciu: "Zmarł jak żył, na zawał serca przy stadionie Widzewa. Bogusław Kukuć, legendarny dziennikarz, wspaniały człowiek" - poinformował na profilu.

Kondolencje płyną z całej piłkarskiej Polski. "Zapamiętamy go nie tylko jako dziennikarza znającego wiele historii i anegdot związanych z Widzewem, ale też jako serdecznego człowieka, który na co dzień żył tym wszystkim, co było związane z naszym klubem. W imieniu Widzewa Łódź składamy kondolencje rodzinie Bogusława Kukucia" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej łódzkiego klubu.

Emocjonalny wpis na swoim profilu na portalu X zamieścił Jakub Dyktyński. "Do końca chciał kreować opinie, obserwując grę tysięcy piłkarzy i pracę dziesiątek trenerów. Nikt nie mógł liczyć na jego litość, ale pan Bogusław nigdy nie był stronniczy i pewnie dlatego na jego oceny mimo upływu lat czekały setki kibiców" - napisał.

"Jego miejsce było na trybunie prasowej. Tam denerwował się, ale i pewnie marzył o kolejnym wyjeździe na europejskie puchary. Pana Bogusława już z nami nie ma, ale jestem pewny, że dalej kibicuje Widzewowi i przyciska trenerów do odpowiedzi już po drugiej stronie rzeki. Takie są fakty" - skwitował.

Śmierć Bogusława Kukucia to kolejna strata dla Widzewa Łódź. Niecały miesiąc temu łodzianie pożegnali byłego selekcjonera, ale i swojego trenera - Franciszka Smudę.

Cała redakcja Sport.pl przekazuje najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom zmarłego Bogusława Kukucia.