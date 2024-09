Trzęsienie ziemi w klubie Ekstraklasy? Media: Trener gra o posadę

Waldemar Fornalik jest trenerem Zagłębia Lubin od listopada 2022 roku. Kibice, którzy liczyli na to, że były selekcjoner oraz trener, który świetnie sobie radził w Ruchu Chorzów i Piaście Gliwice, odmieni grę lubinian, srogo się zawiedli. Zagłębie w najlepszym wypadku jest ligowym średniakiem. Na boisku nie widać drużyny, która ma ambicje na coś więcej niż 9. miejsce w tabeli.

Fornalik o krok od zwolnienia? Niedawno przedłużył umowę z Zagłębiem

To oczywiście nie jest nowy problem, ale Fornalikowi nie udało się odmienić tej mentalności. Wielu fanów Zagłębia liczyło na rozstanie ze szkoleniowcem już przed startem tego sezonu. Była ku temu okazja, bo umowa Waldemara Fornalika wygasała 30 czerwca. Rządzący klubem uznali jednak, że... przedłużą z nim kontrakt. Wyniki nie uległy jednak poprawie. Zagłębie wygrało tylko jeden mecz z ostatnich pięciu i obecnie zajmuje 15. miejsce w tabeli. Lubinianie zdobyli w tym sezonie tylko osiem punktów - tyle samo co znajdująca się w strefie spadkowej Lechia Gdańsk.

Okazuje się, że dzisiejszy mecz z Rakowem Częstochowa może być dla Waldemara Fornalika ostatnim w roli trenera Zagłębia Lubin. O takiej możliwości poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl w programie "Pogadajmy o piłce".

- Kto wie, czy to nie jest mecz ostatniej szansy Waldemara Fornalika. Zresztą mecz bardzo trudny, bo wydaje się, że ten Raków powoli zaczyna się rozpędzać - powiedział dziennikarz.

Choć gra częstochowian wciąż nie przekonuje, to dzisiaj będą oni zdecydowanym faworytem. Jeżeli podopieczni Marka Papszuna wygrają z Zagłębiem, to awansują na 3. miejsce tabeli. Początek spotkania Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin o godzinie 14:45. Zachęcamy do śledzenia relacji z tego meczu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.