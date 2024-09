Lech Poznań robi furorę za granicą. Są w szoku

W poprzedniej kolejce Lech Poznań rozgromił Jagiellonię Białystok aż 5:0 - mistrzowie Polski nie mieli najmniejszych szans. W niedzielę zespół z Poznania zagra ze Śląskiem Wrocław. Biorąc pod uwagę, że wicemistrzowie Polski znajdują się obecnie w kryzysie, to szanse Lecha na kolejne zwycięstwo są całkiem duże.

REKLAMA

Zobacz wideo Woda wyrwała ścianę. "Czułam się jak na Titanicu". Sportu nie będzie tam długo

Szwedzi przejmują Lecha Poznań. W kraju są zachwyceni ich postawą

W drużynie Lecha gra obecnie aż pięciu Szwedów. Tylko Polaków jest więcej. Ich losy są śledzone przez szwedzkie media. To nie dziwi. Dwóch z nich to kluczowi zawodnicy zespołu Nielsa Frederiksena. Mikael Ishak od lat jest czołowym napastnikiem ekstraklasy, a Alex Douglas notuje bardzo dobre wejście do polskiej ligi - obrona Lecha obok Rakowa jest najlepsza w lidze. Do tego dochodzą: Patrik Walemark, czyli nowy nabytek lidera ekstraklasy, Elias Andersson, czyli zawodnik, po którym oczekiwano więcej oraz wciąż kontuzjowany Filip Dagerstal. Do niedawno w barwach Lecha grał jeszcze Jesper Karlstroem, który przeszedł do Udinese.

- Szwedzcy kibice uważają Lecha za dobrą drużynę, ponieważ pokonała Hammarby 3:0 w 2020 r. i Djurgarden 2:0 oraz 3:0 trzy lata później, więc przejście z ekipy z Poznania do średniej włoskiej drużyny wydaje się logicznym krokiem dla niego - komentuje transfer Karlstroema w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet szwedzki dziennikarz Viktor Asp.

Zauważa on również powrót do formy Mikaela Ishaka, ale nie ma dla niego dobrych wiadomości. - Niestety dla niego, pozycja środkowego napastnika jest prawdopodobnie najsilniejszą w reprezentacji Szwecji, a Alexander Isak z Newcastle i Viktor Gyokeres ze Sportingu Lizbona radzą sobie naprawdę dobrze.

Za to szansę na grę w kadrze ma Alex Douglas. Obrońca wystąpił zresztą we wrześniowych meczach Ligi Narodów z Azerbejdżanem (3:1) i Estonią (3:0). - Rozwój Douglasa jest niezwykły. Swój pierwszy sezon w Allsvenskan zaliczył w tym roku w wieku 23 lat, z nowicjuszami Vasteras SK, którzy przez cały sezon byli drużyną z dołu tabeli. Jest produktem akademii Hammarby, grał w ich drugiej drużynie w trzeciej lidze, ale nigdy tak naprawdę nie dostał szansy w pierwszej. Można śmiało powiedzieć, że nikt się tego nie spodziewał, ale wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi - zdradza.

W niedzielę Lech zagra ze Śląskiem Wrocław i będzie zdecydowanym faworytem tego spotkania. Początek meczu o godzinie 17:30. Zachęcamy do śledzenia tego starcia na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.