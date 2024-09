Awantura na meczu Legii. Jest nagranie. Skoczyli sobie do gardeł

Takich scen, do jakich doszło w doliczonym czasie gry piątkowego hitu PKO BP Ekstraklasy: Pogoń Szczecin - Legia Warszawa nie chcielibyśmy oglądać. Aż strach pomyśleć, co by było gdyby do akcji błyskawicznie nie wkroczył sędzia główny.

3 Screen portal X Otwórz galerię Na Gazeta.pl