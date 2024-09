Raz, dwa, trzy, cztery! Bolesny nokaut w Ekstraklasie

Była siódma minuta derbów: Radomiak - Korona Kielce. Goście zrobili wtedy bardzo prosty błąd we własnym polu karnym. Nie porozumieli się bardzo chwalony za ostatnie mecze, obrońca Pau Resta i bramkarz Xavier Dziekoński. Leonardo Rocha, napastnik Radomiaka uprzedził interweniującego golkipera i głową trafił do pustej bramki. Napastnik w tej akcji ucierpiał, został bowiem uderzony przez Dziekońskiego. Błyskawicznie wbiegły służby medyczne, ale na szczęście Portugalczykowi nic poważnego się nie stało i mógł kontynuować gry.

Jednostronne derby. "Frankowski by się nie powstydził"

- Co zawiodło? Nie wiem. Ja powinienem być szybciej przy piłce, ale Pau też musi go mocniej przyblokować. We dwójkę powinniśmy zrobić to lepiej. Można powiedzieć, że nie wyszliśmy z szatni. Dostaliśmy dwie bramki i nie za dużo wykreowaliśmy, ale przed nami jeszcze druga połowa - mówił Dziekoński w przerwie w rozmowie z Canal+.

Po dwunastu minutach Korona była już na kolanach. Cudownego gola lobem zdobył Brazylijczyk Joao Peglow. - Jest szansa, że oglądaliśmy najpiękniejszego gola dziewiątej kolejki. Ależ to była piękna podcinka. Tomek Frankowski by się nie powstydził - zachwycali się komentatorzy.

Po zaledwie 60 sekundach drugiej połowy Radomiak prowadził już 3:0. Po dośrodkowaniu z prawej strony Grzesika, Rocha uprzedził Trojaka i Pięczka i strzałem głową z dziesięciu metrów zdobył gola. - Gdybyś zrobił sondę, co kielczanie chcą teraz zrobić, to by odpowiedzieli, że chcą już iść do autokaru i pojechać do domu - dodawał komentator Canal+.

W 53. minucie Peglow mógł jeszcze dobić Koronę, ale trafił w słupek. W 80. minucie hat-tricka skompletował Rocha, precyzyjnym i mocnym strzałem lewą nogą z ok. czternastu metrów. Dzięki temu Portugalczyk został najskuteczniejszym zawodnikiem Radomiaka w jego historii występów w ekstraklasie. Wyprzedził Karola Angielskiego... wychowanka Korony Kielce.

Rocha umocnił się na prowadzeniu wśród najskuteczniejszych zawodników ekstraklasy. Ma dziewięć bramek, cztery więcej od wiceliderów: Mikaela Ishaka (Lech Poznań) i Efthymiosa Koulourisa (Pogoń Szczecin).

Radomiak (9 punktów) po tym zwycięstwie awansował na dziesiąte miejsce w tabeli. Dwie pozycje niżej jest Korona (też 9 punktów). W następnej kolejce radomianie zmierzą się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin (niedziela, 29 września, godz. 12.15), a kielczanie podejmą lidera ekstraklasy - Lecha Poznań (29 września, godz. 14.45).

W piątek zostanie rozegrany jeszcze jeden mecz ekstraklasy: Pogoń Szczecin - Legia Warszawa. Początek o godz. 20.45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Radomiak - Korona Kielce 4:0 (2:0)