Raków wyłoży 2 mln na polski supertalent? Już pytał o niego Juventus

Raków Częstochowa przeciętnie rozpoczął nowy sezon. Podczas letniego okienka do drużyny dołączyło wielu zawodników, przez co wyraźnie brakuje jeszcze między nimi zgrania. Ogromnym sukcesem było jednak niedzielne zwycięstwo z Legią Warszawa, które pozwoliło piłkarzom Marka Papszuna zbliżyć się do czołówki. - Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do meczu. Realizacja planu przebiegała na takim poziomie, na jaki nas dziś stać. Sprawdziło się wszystko, nad czym pracowaliśmy - oznajmił trener.

Wielki talent może niebawem dołączyć do Rakowa. "Patrzymy na niego"

Raków w lecie wykonał gigantyczną pracę na rynku transferowym. Sprzedano przecież m.in. Ante Crnaca, Vladana Kovacevicia czy Johna Yeboaha, a łącznie zarobiono ponad 20 mln euro. Błyskawicznie zainwestowano jednak część pieniędzy w nowych perspektywicznych Polaków: Patryka Makucha, Ariela Mosóra oraz Michaela Ameyawa.

Okazuje się, że częstochowski klub nie zamierza na tym poprzestać i już obserwuje kolejnego piłkarza, o którym zrobiło się ostatnio bardzo głośno. Chodzi o Wiktora Bogacza z Miedzi Legnica. Przewodniczący rady nadzorczej Rakowa Wojciech Cygan zdradził, że faktycznie znajduje się on na liście życzeń. - Patrzymy na niego dość uważnie. Nie tylko my, gdyż wzbudza zainteresowanie wielu klubów. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja w momencie, jak będzie zbliżało się okno tranferowe - oznajmił w rozmowie z Goal.pl.

Miedź oczekuje za napastnika ok. dwóch milionów euro. Nie powinien być to jednak problem dla częstochowskiego klubu. - Zobaczymy, czy nasze relacje będą dobre jak zagramy ze sobą 25 września w Pucharze Polski - zaznaczył żartobliwie. - Mam nadzieję, że niezależnie od wyniku nie ulegną one zmianie - uzupełnił.

Bogacz w ostatnim czasie wzbudził zainteresowanie wielu zagranicznych zespołów m.in. Juventusu czy New York Red Bulls. Niewiele brakowało, by finalnie podpisał kontrakt z tym drugim zespołem, natomiast tuż przed dopięciem transferu się rozmyślił. "Miedzi przechodzi duża kasa koło nosa" - przyznał wówczas Tomasz Włodarczyk.

20-latek rozegrał w tym sezonie I ligi osiem spotkań, w których strzelił trzy gole. Jego drużyna zajmuje za to obecnie czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 16 pkt. Nie ma wątpliwości, że jej celem jest powrót do ekstraklasy, natomiast do liderującej Bruk-Bet Termaliki traci już dziewięć pkt.