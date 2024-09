Po latach ujawnił prawdę o związku z Natalią Siwiec. "Pozwoliłem na to"

- To był jeden wielki cyrk - tak po latach związek z Natalią Siwiec wspomina Damian Gorawski. Były piłkarz Wisły Kraków spotykał się ze znaną dziś w całej Polsce celebrytką, jeszcze zanim stała się sławna. 45-latek ma spory żal do kobiety, bo jak twierdzi, traktowała tamtą relację bardzo instrumentalnie. Wyznał też, co było dla niej najważniejsze.

3 AG Otwórz galerię Na Gazeta.pl