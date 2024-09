Z mistrza Polski do 4. ligi. Ogłosili "hit transferowy"

Jagiellonia Białystok poprzedni sezon zakończyła pierwszym w historii klubu tytułem mistrza Polski. Zaraz po zakończeniu rozgrywek musiała pożegnać się z kilkoma zawodnikami. Nie przedłużyła kontraktu m.in. z doświadczonym Tomaszem Kupiszem. Czterokrotny reprezentant Polski długo pozostawał bez klubu, ale w końcu znalazł nowego pracodawcę. Teraz będzie go można oglądać w... IV lidze.

34-latek w Jagiellonii grał od 2022 r. W ostatnim sezonie nie odgrywał jednak znaczącej roli. Co prawda w ekstraklasie uzbierał 22 występy, ale były to zazwyczaj wejścia z ławki na ostatnie minuty. Nie mniej Kupisz zakończył rozgrywki z jedną asystą i przyczynił się do zdobycia mistrzostwa Polski. Już pod koniec maja klub ogłosił, że rozstaje się z doświadczonym skrzydłowym. Od tego czasu pozostawał on wolnym agentem.

Sytuacja zmieniła się dopiero teraz. Kupisz będzie musiał przystosować się jednak do zupełnie innych realiów. Trafił do IV-ligowego Hutnika Warszawa, o czym poinformował klub w mediach społecznościowych. "Hit transferowy! Aktualny mistrz Polski zawodnikiem dumy Bielan. Z ogromną przyjemnością informujemy, że nowym zawodnikiem Hutnika Warszawa został 34-letni pomocnik Tomasz Kupisz!" - czytamy na Facebooku.

Reprezentant Polski w IV lidze. Bogaty dorobek

Tomasz Kupisz może pochwalić się niezwykle bogatym CV. W przeszłości grał we włoskiej Brescii, Cesenie, Salernitanie, Novarze, Cittadelli czy angielskim Wigan Athletic. Uzbierał ponad 200 meczów na poziomie Serie B i 133 w ekstraklasie. Zagrał też cztery razy w pierwszej reprezentacji Polski. Na koncie poza ostatnim mistrzostwem ma także Superpuchar Polski z Jagiellonią z sezonu 2010/11.

Nowy klub Kupisza - Hutnik Warszawa - obecnie gra w IV lidze mazowieckiej. Poprzedni sezon zakończył na piątym miejscu w tabeli. W obecnym po siedmiu meczach zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 12 punktów. Następne spotkanie rozegra w sobotę 21 września z Oskarem Przysucha. W poprzednim sezonie w barwach Hutnika występował inny były reprezentant Polski - znany z Legii Warszawa Ariel Borysiuk.