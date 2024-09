Legia ogłasza świetne wieści. "Talent nie mniejszy niż Cubarsi"

Jan Ziółkowski zadebiutował w pierwszym zespole Legii Warszawa 5 maja br. w meczu z Radomiakiem Radom (0:3). Młody obrońca stał się jednym z beneficjentów przyjścia Goncalo Feio do Legii. Ziółkowski zadebiutował w wyjściowym składzie Legii w meczu z Wartą Poznań (1:0) w przedostatniej kolejce poprzedniego sezonu. - Wiem, jak pracuje, jakie ma relacje z kolegami. Był już z zespołem na obozach za kadencji poprzedniego szkoleniowca, potem na stałe dołączył do kadry "jedynki", a dla mnie każdy taki zawodnik może pomóc - mówił Feio na pomeczowej konferencji prasowej.

W tym sezonie Ziółkowski zagrał w sześciu meczach i zanotował jedną asystę. - Kiedyś przy wszystkich zawodnikach powiedziałem, że Janek skończy w Realu Madryt, a wówczas miał 15 lat. Ma wszystko, aby grać na najwyższym poziomie, więc antycypację, przewidywanie, warunki fizyczne, inteligencję, motorykę, technikę i przede wszystkim mentalność, bo to pewny siebie i odważny piłkarz. Nie dziwię się, że w Legii szybko się przebił. Janek z pewnością nie ma mniejszego talentu niż przykładowo Pau Cubarsi - uważa Michał Libich, były trener Polonii Warszawa.

Ostatnio Ziółkowski grał nieco mniej, co dziwiło kibiców Legii. - Nie ma żadnej hierarchii. Jak w kadrze brakowało Artura Jędrzejczyka, bo były takie sytuacje, to nikt mnie nie pytał, dlaczego jest poza nią albo nie gra. Ziółkowski nie wystąpił od trzech meczów ligowych i wszyscy mnie o to pytają. Będzie grał, jak będzie najlepszy, albo jak pojawi się takie spotkanie, do którego będzie bardziej nam pasował pod względem charakterystyki. Liczę na niego, już to udowodniłem, on o tym wie - dodawał Feio po meczu ze Śląskiem Wrocław (1:1; cytat za: legia.net).

Utalentowany obrońca na dłużej w Legii. "Coraz bardziej widoczny trend"

Teraz kibice Legii w końcu otrzymali dobre wieści ws. przyszłości Ziółkowskiego. Jego dotychczasowy kontrakt wygasał w czerwcu przyszłego roku. Nowa umowa jest ważna do czerwca 2026 r., w której zawarta jest też opcja przedłużenia o dwa dodatkowe sezony. "Przedłużenie kontraktu to zasługa zarówno jego talentu, jak i również stworzonego przez nas środowiska. Janek przebojem wdarł się do pierwszego zespołu. Mimo młodego wieku nawiązał rywalizację z zawodnikami starszymi i bardziej doświadczonymi od niego" - mówi Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii.

"Janek to kolejny młody zawodnik, który nam zaufał, przedłużył kontrakt i wierzy w naszą ścieżkę rozwoju. Trend wprowadzania zawodników z akademii do pierwszego zespołu będzie coraz bardziej widoczny. W niedalekiej przyszłości będzie to defensor, który odnajdzie się na boisku w odpowiedniej chwili i w odpowiednim miejscu" - dodawał Zieliński.

"Ze względu na uczciwe podejście ludzi, którzy się tym zajmowali, dyrektora sportowego, wszystko zostało szybko dopięte. Mam nadzieję, że będę otrzymywał coraz więcej czasu na boisku dzięki swojej pracy i rozwojowi" - mówił Ziółkowski po podpisaniu umowy.

Warto dodać, że Ziółkowski został zgłoszony przez Legię do listy B w Lidze Konferencji, więc jesienią może brać udział w meczach europejskich pucharów.