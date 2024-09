Prezes Konyasporu ujawnił, ile zapłacił za Kramera. Złe wieści dla Legii

Blaz Kramer wciąż jest jednym z najlepszych strzelców Legii Warszawa w tym sezonie. Słoweniec w 11 występach zdobył pięć bramek i miał cztery asysty. Tyle samo goli strzelili jedynie Bartosz Kapustka i Marc Gual. O ile ta dwójka najpewniej poprawi ten wynik, o tyle Kramer już nie ma na to szansy.

W zeszłym tygodniu Słoweniec został sprzedany do tureckiego Konyasporu. Stało się tak, mimo iż wydawało się niemal pewne, że po szalonym lecie napastnik zostanie w Legii. Zanim Kramer odszedł z klubu, dwukrotnie nie dogadał się z nowymi klubami.

Najpierw był to Konyaspor, do którego zawodnik ostatecznie wyjechał. W lipcu Legia dogadała się z Turkami w sprawie kwestii odstępnego, jednak na miejscu okazało się, że piłkarz nie porozumiał się z klubem i wrócił do Warszawy.

Po awansie do Ligi Mistrzów zawodnikiem zainteresował się Slovan Bratysława, który również nie spełnił jego oczekiwań finansowych. Mimo że Kramer zapowiedział, że zostanie w Legii na kolejny sezon, to z kolejną ofertą wrócił Konyaspor, który ostatecznie przekonał napastnika.

Według medialnych informacji Turcy mieli zapłacić za Kramera milion euro z bonusami, a sam zawodnik miał zarabiać około 650 tys. euro netto rocznie, czyli ponad dwa razy więcej niż w Warszawie. Ale nie wiadomo, czy te dane są wiarygodne.

Legia nie zarobiła miliona euro na Kramerze?

Nowe światło na sprawę rzucił prezes Konyasporu, który w tureckich mediach wypowiedział się na temat nowego napastnika. - Podawana kwota nie jest prawdziwa. Nie stać nas na taki wydatek - powiedział Omer Korkmaz w Radyspor.

- Kramer przyleciał do nas na początku okienka transferowego, ale musiał wrócić do Warszawy, bo jego agent miał inne oczekiwania. Nasze zainteresowanie zawodnikiem jednak nie osłabło. Kramer chciał tu trafić i się tu pokazać - dodał.

- Przekazaliśmy mu, że może zostać naszym zawodnikiem, jeśli wpłynie na swojego menedżera. Zawarliśmy umowę transferową o 50 proc. niższą niż kwota podawana na początku tego sezonu - podsumował prezes Konyasporu.

Kramer zadebiutował już w nowym klubie. W sobotnim meczu z Samsunsporem (1:0) wszedł na boisko w 73. minucie. Szansę na kolejny występ Słoweniec będzie miał w sobotę, kiedy Konyaspor podejmie Sivasspor.