Feio postanowił, że będzie o nim głośno. Oto co powiedział po meczu z Rakowem

Legia zanotowała w ostatnich pięciu meczach aż cztery zwycięstwa i jeden remis. Styl gry jednak nie porywał, w związku z czym spora krytyka spadała zarówno na piłkarzy, jak i trenera Feio. Fani byli zadowoleni wyłącznie z Bartosza Kapustki oraz Blaza Kramera, natomiast ten parę dni temu doszedł w końcu do porozumienia z tureckim Konyasporem i opuścił Legię. Mimo to zwycięstwo z Motorem wydawało się, że dodatkowo napędzi zespół przed hitowym starciem z Rakowem. Ale tak się nie stało.

Feio powiedział wprost, co uważa po porażce z Rakowem. "Dziś przegrała lepsza drużyna"

"Wielki hit Ekstraklasy ponownie zawiódł" - przyznał Filip Modrzejewski ze Sport.pl. Dodał, że mimo zapowiedzi spotkanie nie dostarczyło tyle emocji, ile się spodziewano. "Często hity ekstraklasy okazywały się 'kitami' i 'meczami dla koneserów', albowiem na murawie nie działo się zbyt wiele i podobnie było tego dnia" - wyjaśnił. Finalnie Legia poległa 0:1 i po raz kolejny w tym sezonie zaprezentowała się bardzo słabo.

Tuż po ostatnim gwizdku arbitra trener Goncalo Feio podsumował to spotkanie. Zaznaczył, że tego dnia przegrała lepsza drużyna. - Byliśmy solidniejsi, mimo że pewnie wiele rzeczy mogliśmy robić lepiej. Dopuściliśmy przeciwnika do jednego celnego strzału. Drugi raz Raków mógł nam zagrozić, gdy zdejmowałem stopera, by wpuścić kolejnego napastnika i iść po wynik - oznajmił.

Portugalczyk potwierdził, że mecz nie był dobrym widowiskiem dla kibiców. - Był taktyczny, zamknięty, nieładny dla oka, do jednej bramki. Miał sporo przerw, okazał się szarpany, stąd ocena piłkarska będzie pewnie słaba. Jeśli nie jesteście zadowoleni z wrażeń artystycznych, to musicie zrozumieć, dlaczego były one takie, jakie były - dodał.

Zdaniem Feio trener Rakowa nie zaskoczył go w tym spotkaniu. - Przeciwnik opierał swoją grę głównie na pressingu, agresji, dalekim podaniu, zbieraniu tzw. drugiej piłki i rozwijaniu ataków poprzez zmianę centrum. Przegrała drużyna, która stworzyła więcej sytuacji. To jest futbol, czasami tak się zdarza - stwierdził.

- Uważam, że nie ma lepszego szkoleniowca w Polsce od Marka Papszuna - takie słowa padły z ust Feio w lipcu 2022 roku, kiedy odchodził z Rakowa do Motoru. Podkreślał, że wiele nauczył się od szkoleniowca, natomiast w niedzielę nieco zmienił narrację. - On też sporo nauczył się ode mnie - wypalił. Na koniec niezbyt miło wypowiedział się o władzach byłego klubu.

- Kiedy przyszedłem do Legii, wszystkie trzy treningi przed meczem z Rakowem zostały przez nich nagrane dronem. Tym razem chciałem tego uniknąć i osiągnąłem cel - nie nagrali nas - podsumował. Jak zatem reaguje na zaczepki choćby prezesa Piotra Obidzińskiego? - Kogo? - odparł wymownie.

