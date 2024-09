Papszun ogłasza po meczu z Legią. Słowa poszły w świat

Raków przystępował do tego spotkania po porażce z Piastem Gliwice. Miał zatem ogromną motywację, by wrócić na zwycięską ścieżkę, a ponadto wygrać mecz o tzw. sześć pkt. Trener Marek Papszun zaskoczył, gdyż w podstawowym składzie wybiegł niedawno sprowadzony właśnie z Piasta Michael Ameyaw. Ten spisał się kapitalnie i niebawem może być o nim głośno. "Jeśli będzie tak wyglądał do końca sezonu to przy tak rozbudowanym skautingu, zaskakujący jest jego transfer w ostatnim dniu okienka" - stwierdził Rafał Grodzicki.

Papszun zareagował na zwycięstwo z Legią. I nagle szpilka w Feio

Koncepcja szkoleniowca sprawdziła się doskonale. Raków mógł osiągnąć nawet lepszy wynik, ale najważniejsze jest oczywiście zwycięstwo. Tuż po ostatnim gwizdku arbitra Jarosława Przybyła Papszun eksplodował z radości i wpadł w objęcia asystenta Dawida Szwargi. To pokazało, jak ważny był to mecz dla całego sztabu częstochowskiego zespołu.

Mimo to 50-latek zdradził, że był spokojny o końcowy rezultat. - Jestem już w takim wieku, że nie boję się meczów, nie drżę o wynik. Z boiska wyglądało to tak, że Legia może nam nie za wiele zrobić. Martwiło mnie to, że nie jesteśmy w stanie zakończyć rywalizacji poprzez gola na 2:0. Gratulacje dla zespołu i sztabu za świetne przygotowanie - wyjaśnił na antenie Canal+.

Papszun uważa, że właśnie w tym elemencie Raków okazał się lepszy - w przygotowaniu taktycznym. I choć w sieci pojawiło się mnóstwo różnych komentarzy, to wielu fanów przyznało mu rację. - Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do meczu. Realizacja planu przebiegała na takim poziomie, na jaki nas dziś stać. Sprawdziło się wszystko, nad czym pracowaliśmy i stąd - przekazał. I nagle wbił szpilkę w Goncalo Feio: Graliśmy tu kilka różnych spotkań, w rozmaitych momentach oraz sezonach, i nie przypominam sobie, by Legia tak mało nam zagroziła.

Papszun na koniec przyznał, że wciąż ma w sobie ogromną motywację. - Jeśli tak się stanie, pewnego dnia mi jej zabraknie, to nie zobaczycie mnie jako trenera. Gdyby wszyscy zawodnicy mieli taką motywację jak ja i sztab, to co sezon bylibyśmy mistrzami Polski - podsumował. Dzięki tej wygranej Raków dogonił Legię w tabeli ekstraklasy. Oba zespoły mają na koncie 14 pkt, natomiast piłkarze Papszuna zajmują piątą lokatę i są pozycję niżej od rywali.