Tak eksperci podsumowali mecz Legia - Raków. Boleśnie

Raków Częstochowa wrócił na zwycięską ścieżkę i pokonał w niedzielę na wyjeździe Legię Warszawa 1:0 w hicie 8. kolejki ekstraklasy. To był mecz walki, kontrowersji, ale przede wszystkim sportowego widowiska na wysokim poziomie. Legia mogła doprowadzić do wyrównania, ale w kluczowych momentach brakowało jej precyzji. Tak podsumowali to spotkanie eksperci. "Ciężko idzie ten rozwój Goncalo Feio" - skwitował Mateusz Janiak z "Przeglądu Sportowego Onet".

