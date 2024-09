Gwizdy po meczu Legia - Raków. Zadecydował jeden gol

Ósma kolejka Ekstraklasy stała pod znakiem dwóch hitów - w sobotę Lech Poznań rozbił 5:0 aktualnego mistrza Polski Jagiellonię Białystok, a w niedzielne popołudnie Legia Warszawa podejmowała u siebie Raków Częstochowa. To starcie było zapowiadane jako rywalizacja trenerów: Marek Papszun kontra jego były asystent Goncalo Feio. - Nie ma meczu przeszłości. To jest teraźniejszość. Wierzę w swoją drużynę, czujemy się dobrze i chcemy to kontynuować - odpowiadał Portugalczyk w wywiadzie przedmeczowym.

Goncalo Feio przed tym spotkaniem mógł być spokojniejszy, albowiem jego Legia, mimo że stylem gry nie porywa, to do liderującego Lecha traciła tylko pięć punktów. Tylko w porównaniu do Rakowa, który przy zwycięstwie mógł jedynie zrównać się liczbą punktów ze swoim niedzielnym rywalem.

35 minut nudy na Łazienkowskiej

Często hity ekstraklasy okazywały się "kitami" i "meczami dla koneserów", albowiem na murawie nie działo się zbyt wiele i podobnie było tego dnia na Łazienkowskiej w Warszawie. Spotkanie długo było bardzo zamknięte, a obie drużyny nie potrafiły sobie poradzić z defensywnymi zasiekami rywala. Długo sytuacją, która wygenerowała najwięcej emocji był faul Migouela Alfareli. Francuz za swój wślizg otrzymał żółtą kartkę, ale komentatorzy Canal+ mieli wątpliwości, czy nie zasługiwał na bardziej surową karę.

Na pierwszy strzał czekaliśmy aż do 35 minut. Wtedy to Rafał Augustyniak postraszył Kacpra Trelowskiego, który był zmuszony do interwencji. Po rzucie rożnym, który był efektem tej akcji, w poprzeczkę głową trafił Jean-Pierre Nsame.

Długo na to czekaliśmy, ale w końcu coś się zaczęło dziać w Warszawie! W 41. minucie totalnie zagapiła się defensywa gospodarzy na czele z Kacprem Tobiaszem. Odpuścili przeciągnięte dośrodkowanie, a przytomnością wykazał się Michael Ameyaw, zgrywając piłkę. Źle zachował się z kolei Vladyslav Koczerhin, który zbyt długo zwlekał ze strzałem i ostatecznie skiksował. Na jego szczęście piłka trafiła do Jean Carlosa. Hiszpan płaskim strzałem ze spokojem pokonał bramkarza rywali, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie.

Legia nacierała, ale brakowało konkretów

Po przerwie Legia ruszyła z dużym animuszem, aby odrobić straty. Dwukrotnie próbował Bartosz Kapustka, ale nie były to uderzenia, które mogły zaskoczyć Kacpra Trelowskiego. Z biegiem kolejnych minut napór gospodarzy jednak malał. Niestety wzrastała za to liczba kontuzji. Murawę z powodu urazu opuściło aż trzech zawodników: Barcia, Makuch oraz Rundić.

W 69. minucie trybuny przy ulicy Łazienkowskiej znacznie się ożywiły, ale wynikało to z niezadowalających decyzji sędziego głównego Jarosława Przybyła. Gorąco były także na ławce gospodarzy, przez co czerwoną kartkę obejrzał członek sztabu Legii.

Podopieczni Marka Papszuna zaczynali bronić się coraz głębiej. W ostatnim kwadransie ich linia defensywna często ustawiona była już w polu karnym. Legionistom brakowało jednak koncepcji. Ataki ograniczali do dośrodkowań, a Raków miał sporą przewagę liczebną przed swoją bramką. Stoperzy gości zdrzemnęli się jedynie w 82. minucie. Morishita precyzyjnie dośrodkował, ale Kapuadi uderzył głową z pięciu metrów wprost w Trelowskiego. Chwilę później fatalnie spudłował także Koczerhin, marnując kontrę na zamknięcie meczu.

Po sześciu minutach doliczonego czasu gry sędzia Jarosław Przybył zagwizdał po raz ostatni, a stadion wypełniły gwizdy kibiców. Legia Warszawa doznała drugiej domowej porażki w tym sezonie. Natomiast Raków wciąż jest niepokonany w delegacji i zasłużenie zrównał się punktami z graczami ze stolicy. Zadecydował o tym gol Jeana Carlosa z końcówki pierwszej połowy.