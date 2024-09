Dramat na Dolnym Śląsku. Jest decyzja, na którą czekali kibice

W obecnie trwający weekend wszelkie wydarzenia sportowe przykrywa koszmarna sytuacja na południu Polski, a zwłaszcza na Dolnym Śląsku, gdzie wielkie powodzie zalewają kolejne miejscowości, jak Kłodzko, Stronie Śląskie czy będące już w województwie opolskim Głuchołazy.

Nie mogło być inaczej. Mecz Śląsk Wrocław - Stal Mielec przełożony

Już w sobotę odwołano kilka meczów drugiej ligi na południu kraju, do skutku nie dojdzie także spotkanie siatkarskiej PlusLigi z udziałem Stali Nysa w Rzeszowie. Dlatego też w niedzielę zapadła jedyna możliwa decyzja dotycząca poniedziałkowego meczu PKO Ekstraklasy Śląsk Wrocław - Stal Mielec, który został przełożony na inny termin.

- Szanowni Państwo, Ekstraklasa przychyliła się do naszego wniosku o przełożenie meczu ze Stalą Mielec. Mimo że sytuacja hydrologiczna we Wrocławiu jest względnie stabilna, to jednak nie możemy przejść obojętnie wobec dramatu, który rozgrywa się w innych częściach naszego regionu - napisał na portalu X prezes Śląska Wrocław Patryk Załęczny.

- W tej chwili wszyscy powinniśmy być myślami z poszkodowanymi i zagrożonymi powodzią. Trzymamy kciuki i oferujemy swoje wsparcie również wsiom i miastom, w których funkcjonują nasze fancluby, a obecnie zamiast myśleć o jutrzejszym meczu, walczą o dorobek swojego życia. Ponadto, przekładając jutrzejszy mecz, nie dokładamy dodatkowej pracy służbom, które mają teraz zdecydowanie ważniejsze zadania do realizacji. Liczymy na zrozumienie i wyrozumiałość ze strony kibiców, którzy planowali wziąć udział w tym meczu - kontynuował.

- Dziękujemy także Stali Mielec i Ekstraklasie za zrozumienie. O nowym terminie meczu będziemy informować osobnymi komunikatami. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Hej Śląsk! - podsumował prezes Śląska.

Mecz Śląska Wrocław ze Stalą Mielec będzie miał ogromne znaczenie dla obu drużyn, jako że zamykają one tabelę Ekstraklasy z dorobkiem zaledwie czterech punktów.