Polski klub zadziwiał. Dziś spadł na dno. "Porusza się bzdurne tematy"

25 maja, na finiszu poprzednich rozgrywek, Śląsk Wrocław wciąż liczył się w walce o tytuł. Dzisiaj, ledwie 114 dni później, jest jedynym zespołem w stawce bez zwycięstwa w nowym sezonie. O tym, co dzieje się z wicemistrzem Polski, rozmawiamy z jego trenerem Jackiem Magierą.

Filip Macuda: Rozmawiamy w takim momencie, że inaczej nie mogę rozpocząć. Czy jest pan zadowolony z okna transferowego?

Jacek Magiera: Powiem tak – jestem zadowolony, wiedząc jaką kwotę pieniędzy mieliśmy przeznaczoną na transfery. Wiemy doskonale, że to były transfery bezgotówkowe. Sprowadziliśmy graczy, którzy byli na na rynku wolni, więc myślę że tak, jestem zadowolony. Razem z Davidem znaleźliśmy takich piłkarzy, którzy mają sporo jakości.

"Z obecną kadrą na dwóch frontach nic nie zrobimy. Wciąż liczę i czekam na wzmocnienia – tak mówił pan 17 lipca w rozmowie z "Gazetą Wrocławską". Po tych słowach do klubu trafili Arnau Ortiz i Tudor Baluta. Już po zamknięciu okienka finalizowany jest transfer Jakuba Świerczoka. Nie dało rady pokusić się o jeszcze jedno konkretne wzmocnienie? David Balda proponował napastników pokroju Ivana Cedrica. Przewijały się inne nazwiska.

Przewijał się Ivan Cedric, przewijał się Radulović, przewijali się jeszcze inni napastnicy. Natomiast w ostateczności okazało się, że wybrali inne kluby, które oferowały zdecydowanie lepsze warunki finansowe. Na tym wypada zakończyć tę kwestię. Wtedy powiedziałem, że nie jesteśmy w stanie walczyć na dwóch frontach, biorąc pod uwagę sytuację kilku zawodników kontuzjowanych. Mówiłem, że ich dojście do formy będzie wzmocnieniem. Nie trenował z nami Bejger, na początku okresu przygotowawczego problemy miał Paluszek, nie trenował Olsen – jak się później okazało nie zagrał już w Śląsku, mimo że był dwa razy w treningu z drużyną, ale na treningach przedmeczowych łapał kontuzje, które przedłużały jego absencje.

"Transfery to nigdy nie jest decyzja jednego człowieka, czy dwóch. Razem mamy trafione transfery, razem mamy nietrafione transfery. Razem wygrywamy, razem przegrywamy" – to z kolei słowa Davida Baldy dla Canal+. Jak wygląda proces decyzyjny w Śląsku? Powstało mnóstwo legend o tym, który transfer jest czyj. Czy są może takie transfery, które przeprowadzacie autorytarnie?

Pod każdym transferem ja się muszę podpisać, ale trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że rozmawiamy. Najwięcej rozmawiamy z Davidem i pod każdym transferem się podpisujemy. Oczywiście, że są ruchy na tu i teraz – mamy przykłady Cebuli i Musiolika. Wiedzieliśmy, że to są piłkarze do gry od razu. Są też takie transfery jak Gavrylenko i Schierack, pod którymi w głównej mierze podpisywał się David, widząc potencjał sprzedażowy i na grę tych zawodników w przyszłości. W takich sytuacjach David ma wolną rękę w podpisywaniu kontraktów. Na końcu oczywiście ja powiedziałem "tak", ale nie traktowałem tych zawodników jako wzmocnienia na tu i teraz. Bardziej na to, co będzie się działo w klubie za rok, dwa, trzy lata. Wtedy, kiedy będą wprowadzani do pierwszego zespołu.

Podpiszę się pod tym, co powiedział – razem trafiamy, razem pudłujemy. To oczywiście też wygląda tak, że David poleca mi zawodników, których znajdzie z działem skautingowym. Ja zajmuję się drużyną, procesem treningowym i dbaniem o to, co dzieje się wewnątrz drużyny. Propozycje o ruchach, które możemy robić, w 90 proc. wychodzą od Davida.

Oczywiście – dzisiaj trudno jest się ustosunkowywać do tego, jak wyglądały nasze pierwsze tygodnie pracy. Te, kiedy do klubu trafili Zohore, Borthwick-Jackson – to wszystko bym odciął całkowicie linią. Zająłbym się tymi transferami, które miały miejsce w tym okienku. O tamtym z różnych powodów – głównie takiego, że działaliśmy bardzo krótko i szybko – bym w ogóle nie wspominał.

Niedawno mówił pan, że ma pan większą odpowiedzialność i wpływ na Śląsk. Co to znaczy?

Mogę powiedzieć, że mój powrót do Wrocławia unormował sytuację klubu, który został na poziomie ekstraklasy. Nawet z takiej racji, że udało się zamknąć budżet. Wiem, że klub spłacił w ostatnim czasie zaległe zobowiązania finansowe, co jest podstawą do długotrwałego ustabilizowania sytuacji Śląska Wrocław. Oczywiście w tej chwili nie do końca mam wpływ na kwestie budżetowe i nie posiadam władzy dotyczącej gospodarowania pieniędzy.

Właścicielem Śląska cały czas jest miasto. Często rozmawia pan z prezydentem Jackiem Sutrykiem?

Prowadzę zespół jako menedżer. Zarządzam sztabem, drużyną, obserwuję, co się dzieje. Rozmawiam z dyrektorem sportowym i prezesem, ale to jest wszystko jest oczywiście do pewnego momentu. Dzisiaj nie rozmawiam na temat budżetu, sprawach związanych z długami i pożyczkami. Z jednej strony się z tego cieszę – będę się we Wrocławiu kojarzył z czymś dużym. Z drugiej strony jako osoba ambitna, która chciałaby w każdym roku być na podium, chciałbym mieć możliwość, by pieniądze zarobione na transferach nie były na spłaty długów tylko na inwestycje w zespół, ale sytuacja na ten moment jest taka, a nie inna i trzeba to zaakceptować.

Jak widać dzisiaj nas nie stać na to, abyśmy takie rzeczy robili. Co do rozmów z prezydentem Sutrykiem, to w poprzednim sezonie tych spotkań było więcej, ostatni raz spotkaliśmy się bodaj kilka miesięcy temu, ale takie spotkania nie są konieczne. Wiem co mam robić i jakie są oczekiwania zarządu a także właściciela klubu.

Jakub Świerczok zostaje nowym zawodnikiem Śląska. To kolejny piłkarz do odbudowania, widzieliśmy go w sparingu, w którym nie zaprezentował się z dobrej strony. Nie boi się pan, że to może być podobny przypadek do Patryka Klimali?

To inna historia niż Klimala, zupełnie inna. To sam Kuba się do mnie zgłosił. Podejrzewam, że zadzwonił głównie dlatego, że to ja tutaj jestem. Po pierwsze zgłosił chęć spróbowania. Po drugie musimy wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Jeżeli nie możemy wydać za zawodnika – tak jak Raków – miliona euro, to szukamy takiego, na którego nas stać. Nas dzisiaj stać na Świerczoka, który potrafi strzelać gole. W 95 meczach w ekstraklasie strzelił ich 42. Ktoś mi może powiedzieć, że to było pięć lat temu, ale powtórzę ponownie – biorę zawodnika, w którym widzę potencjał i na którego mnie stać. Z zawodników, na których nas dzisiaj stać muszę stworzyć drużynę i na tym chcę się skoncentrować. Na koniec oczywiście ja za wszystko będę odpowiadał - za każdy ruch, który jest wykonywany do klubu.

Ludzie często myślą oczami i uszami, a nie rozumem. Patrzą w tabelę i zastanawiają się, że coś jest nie tak. Trzeba sobie odpowiedzieć na wiele rzeczy, które się wydarzyło. Na to, co stało się w europejskich pucharach. Jak te mecze wyglądały? Jak wyglądały mecze, które graliśmy po Sankt Gallen? Jak wyglądały mecze, w których traciliśmy punkty? Mamy jedno spotkanie zaległe. To wszystko ma wpływ na postrzeganie tego, jak wygląda obecnie nasza sytuacja. Patrzenie tylko w tabelę zamyka ludziom szansę na zastanowienie się, dlaczego tak jest. Nie robię z tego żadnej tragedii. Wiem, jak pracujemy. Wiem, co możemy dać zespołowi jako sztab trenerski. Będziemy wykorzystywać atuty tego zespołu i to co powtarzam – górna część tabeli jest celem. Nie chcę mówić o wielkich rzeczach. Najpierw wygrajmy mecz. Jak wygramy jeden, to będziemy robić wszystko by wygrać drugi i tak dalej.

Dlaczego Patrick Olsen odszedł z klubu? Co się zmieniło przez 47 dni od kiedy trafił do rady drużyny, do momentu rozwiązania z nim kontraktu? Na konferencjach prasowych mówił pan, że będzie do dyspozycji najwcześniej po przerwie na reprezentację.

Tak by było. Jakby został, to byłby teraz do naszej dyspozycji. Oczywiście pod warunkiem, że nic by się nie wydarzyło podczas treningu. Nie ściemniałem mówiąc, że złapał kontuzję – wyleczył, potem znowu złapał. Wypadł ze składu ze względu na problemy zdrowotne. Kilka dni przed zamknięciem okienka transferowego pojawiła się w jego głowie propozycja przejścia do Rumunii. Rozmawialiśmy krótko. Mamy na jego pozycji Petra Schwarza, młodzieżowców – Jezierskiego i Rejczyka, Balutę, do tego dochodzi Wołczek. Patrick zapytał, jakie są w stosunku do niego plany, czy będziemy z nim przedłużać kontrakt. Polityka klubu jest taka, aby stawiać na innych zawodników. Zostawienie go jako rezerwowego, mającego jeden z wyższych kontraktów, byłoby niepotrzebne. Wpływ ekonomiczny też był ważny. Podpisał kontrakt w Rumunii i przedłużył swoją karierę. My zwalniając jego kontrakt oszczędzamy w skali roku dosyć duże pieniądze, które będziemy mogli dobrze wykorzystać.

W podobnym czasie Jakub Łabojko rozwiązał kontrakt z Ternaną. Nie jest tajemnicą, że to jest zawodnik, który znajdował się niegdyś w waszym kręgu zainteresowań – do tego grał już w Śląsku.

Naszym celem było wzmocnienie siły ataku, bo oprócz Świerczoka trafił do nas 16-letni Adam Basse. To były nasze priorytety. Z jednej strony kadra mogłaby być jeszcze szersza, ale z drugiej strony to też jest kłopot. Przepis o młodzieżowcu powoduje to, że mając na pozycji jednego z środkowych pomocników aż trzech piłkarzy, po części zamyka temat kontraktowania kolejnych zawodników. Petr Schwarz jest w doskonałej formie. Sprowadzony został Baluta, jest Peter Pokorny. Trudno znaleźć kolejne miejsce, by Kuba był zadowolony, że znalazł się w Śląsku Wrocław. Tu trzeba zawodników do tego, by grać od razu. Postawmy sobie pytanie – czy Kuba byłby w stanie wejść z marszu do pierwszego składu? Postawmy drugie pytanie: za kogo miałby grać? Tak samo pytają mnie o Schieracka. Za kogo ma wystąpić? Za Pokornego? To są kwestie, nad którymi ludzie się nie zastanawiają. Jak się jest z boku, to jest to łatwe, natomiast trzeba podejmować decyzje.

Jak wygląda presja w waszym zespole? Powiedział pan kiedyś takie zdanie, że "kiedy pojawiają się medale, pojawia się presja"…

Powiedziałem...

Nie wygraliście jeszcze w tym sezonie ligowego meczu. Widać po zawodnikach nerwowość? Jak to wygląda?

Pytanie jak sobie każdy z tym poradzi indywidualnie. To jest bardzo trudne do zmierzenia. Jak taki sukces wpłynął na każdego zawodnika? Wielu z nich po raz pierwszy w życiu osiągnęło taki sukces. Przepracowanie tego jest bardzo istotne. Trudno mi powiedzieć, bo jestem odpowiedzialny po części za przygotowanie mentalne każdego zawodnika, ale na końcu on musi sobie poradzić. Jest mi bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Mówiłem już przed sezonem, że to będzie zdecydowanie trudniejszy sezon. Na nas też zupełnie inaczej patrzą, ale jakość musimy potwierdzać na boisku. Już zapomnijmy o tym medalu – każdy to wspomina, ale to historia i nie można już tym żyć.

Porozmawiajmy o liderach, przedefiniowaniu tego zespołu po odejściu Erika Exposito. Nie chodzi mi o jakość piłkarską – każdy, kto miał oczy widział, ile dawał jako zawodnik. Chodzi jednak o bycie liderem poza murawą. Jak wygląda struktura waszej drużyny? Wykreowała się jakaś postać?

Erik najlepszy sezon miał po pięciu latach gry w Śląsku. Musiał przejść bardzo długą drogę, żeby dorosnąć do tej roli i spotkać na swojej drodze trenera, który zauważył w nim cechy lidera i oddał mu opaskę kapitańską. Powierzył zadania należące do kapitana. My dzisiaj mamy zupełnie inny zespół. Jak sobie policzymy, to w tej szatni siedzi 14 nowych ludzi. To jest ponad połowa całej kadry. Żeby poznać każdego z nich nie wystarczą tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. To muszą być porażki, zwycięstwa, momenty, które pokazują to, jak ci zawodnicy funkcjonują w określonych warunkach. Jednego zawodnika jest znacznie łatwiej wprowadzić, bo on widzi jak zachowuje się drużyna i potrafi się do niej dostosować. Niech każdy z tej czternastki wniesie jeden nawyk z poprzednich lat kariery i trzeba to poukładać. Powtarzam to – czas. Tej drużynie potrzebny jest czas, żeby wykreowała liderów i mocne charaktery. To jest stosunkowo młody zespół. Poza Leszczyńskim i Schwarzem to głównie zawodnicy w przedziale 25 lat i młodsi. Jednym z zawodników, który może ten mocny charakter wnieść do zespołu jest Świerczok.

A Nahuel? Zawsze wymagał pan od niego wiele.

Matias dzisiaj nie jest zawodnikiem, który jest liderem. Nie jest liderem na boisku, bo poza meczem z Rygą, w którym strzelił dwa gole, nie daje tego, czego od niego najbardziej wymagamy: wygranych pojedynków, bramek, asyst. W ekstraklasie tego nie ma. Ma czerwoną kartkę z Sankt Gallen, która była niepotrzebna. Miał chyba w głowie myśli odnośnie transferu, co też mogło mieć na niego wpływ. Z drugiej strony: co ma mnie to interesować? Jest zawodnikiem Śląska i wymagam od niego dużo lepszej postawy. Dużo dostał, czekamy na to, aby oddał klubowi to, co ten mu zapewnił.

Zatrzymując sie przy Sankt Gallen. Długo siedziało w was odpadnięcie z europejskich pucharów? Okoliczności trudno uznać za normalne.

Na pewno miało wpływ. Z drugiej strony: jak miało nie mieć? To, co stało się w meczu z Sankt Gallen, gdzie emocji było bardzo dużo, a potem wychodzisz z szatni po drugiej w nocy…

A w niedzielę masz mecz.

A w niedzielę masz mecz z Koroną o 14, w którym widać było, że to nie jest ten zespół. Trudno było poradzić sobie sztabowi, a przecież my nie mieliśmy 120 minut biegania w nogach. Mentalnie było bardzo trudno, a zremisowaliśmy w końcowych minutach. W kolejnych meczach nie możesz doczepić się o brak zaangażowania, brak pozytywnej energii. Z Legią i Pogonią to wszystko było. Nie możemy mieć żadnych pretensji o cechy wolicjonalne. Poza meczem z Koroną, który wyglądał jak takie flaki z olejem i spotkaniem z Piastem Gliwice te cechy były na wysokim poziomie.

Dużo czasu poświęca pan na rozmowy indywidualne. Mateuszowi Żukowskiemu w poprzednim sezonie przypięto łatkę "synka trenera" – tak jak kiedyś Szymonowi Lewkotowi. Teraz kimś takim jest Sebastian Musiolik. Jak dotrzeć do zawodnika, któremu nie idzie? Takiemu, w którym widzisz potencjał, którego nie widzą inni.

Sztuką jest zobaczyć to, czego nie widzą inni i to, co możesz zrobić z takim zawodnikiem. Każdy z zawodników, który do nas trafił, znalazł się tu z jakiegoś klucza. Żeby poznać lepiej tę czternastkę trzeba różnych momentów. Wtedy poznajesz piłkarza. Sebastiana Musiolika, Cebulę, Loskę, każdego innego...

Wrócę jeszcze do tych pucharów. No pewnie, że to w nas siedziało. Siedziało i będzie siedzieć długo. Chcieliśmy grać w fazie ligowej. Nie wiem, gdzie by nas to zaprowadziło. Powtarzam zawsze, żeby być odpowiednio przygotowanym na grę na trzech frontach potrzeba trzech lat intensywnych przygotowań. Nie zmienię tego zdania. Doświadczenie w tym mam dosyć spore. Co do spotkań indywidualnych – czasami musisz odpuścić, żeby zawodnik sam od siebie coś dał. Nie ma jednego klucza do piłkarz, to by było zbyt proste. Każdy ma inną historię, życie prywatne, bolączki, atuty. Spójrzmy na tych, którzy teraz przyszli. Co Baluta o mnie wie? Nic. Co o mnie wiedział dwa miesiące temu?

Pewnie nie wiedział, że pan istnieje.

Nie wiedział. Co Ortiz wiedział o mnie dwa miesiące temu? Co Eyamba wiedział? Co Musiolik wiedział? No dobra, Musiolik wiedział, bo się znamy, ale nie spędzaliśmy ze sobą tyle godzin, ile teraz pracując w jednym klubie. Budowanie drużyny to jest proces. My w wielu momentach stworzyliśmy spory postęp, patrząc na tworzenie szans. Różnica jest taka, że w poprzednim sezonie strzelaliśmy jako pierwsi, broniliśmy i wygrywaliśmy mecze. Dzisiaj mamy odwrotną sytuację. W siedmiu meczach na 10 jako pierwsi tracimy. To jest coś, co wpływa na naszą dalszą postawę w meczu. Wszyscy mówią, że w tamtym sezonie Śląsk grał w obronie niskiej, ale jak stracisz gola jako pierwszy, to nie będziesz grał w niskiej obronie. Musisz zagrać wysoko. To są zupełnie inne rzeczy. Inaczej rozkładają się procenty odbiorów piłki na połowach. To jest szereg spraw, które dochodzą i sprawiają, że te mecze wyglądają w taki sposób. Zdarzają się błędy indywidualne. Jaki masz wpływ na grę obronną, kiedy tracisz takiego gola jak z Lechią Gdańsk? Żaden, to nie jest gra obronna. Jaki masz wpływ w momencie, kiedy Petkov podaje do napastnika z Sankt Gallen i mamy 0:2? Takich sytuacji jest sporo i z tym musimy sobie poradzić.

W końcu poruszyliśmy temat taktyki, bo mam wrażenie że w sporej części rozmów z panem dominuje sfera mentalna. Skąd czerpać inspiracje do nowych rozwiązań? Na zasadzie: od tego wezmę to, a tu podoba mi się to.

Wszędzie, ale też ja sam daję inspiracje moim współpracownikom, których mam w sztabie. Mają dużą odpowiedzialność i odgrywają ważną rolę w procesie treningowym. Dla mnie to też jest rozwój, bo kiedyś wiele treningów prowadziłem sam. Dzisiaj oni to robią i jestem z tego zadowolony. Inspiracją może być wszystko. Nawet pojedynczy mecz. Przykład: ostatni mecz Holandii z Niemcami, gdzie wszyscy mówimy o taktyce i założeniach. Co powiemy o założeniach, kiedy w pierwszej minucie zawodnik Holandii wychodzi sam na sam i strzela gola? Zawodnicy warci 100-150 milionów euro. My mamy tańszych i też popełniają błędy. To są momenty, które należy wykorzystać. W tamtym wygrywaliśmy wykorzystując takie momenty. Nie chcę powiedzieć, że biorę inspiracje od jakiegoś trenera, czy konkretnej osoby. Inspiracją jest syn, jego koledzy grający w piłkę, trenerzy młodzieżowi, filmy, książki.

Jakiś film godny polecenia?

Ostatnio chyba żadnego nie oglądałem.

Jest pan trenerem elastycznym? Od początku sezonu jesteście w stanie zagrozić rywalom grą bardziej bezpośrednią, dośrodkowaniami. W sparingu teraz były próby gry na dwóch napastników. Czy jak nie wypali plan A, to umie pan skutecznie wprowadzić plan B?

Tak, uważam że jestem elastyczny. Wiele razy stosowałem zmiany ustawienia, taktyki, posadzenie na ławce zawodnika, którego nikt by nie posadził. Szukanie pozycji zawodnikom. Myślę, że nie mam z tym problemu.

Czyta pan to, co się pisze w mediach o Śląsku?

Wiele jest poruszanych bzdurnych tematów. To do mnie dociera. Nie jest tak, że siedzę przed komputerem i szukam wiadomości, bo nie. Czy to ma na mnie wpływ? Kiedyś miał dużo większy, dzisiaj nie powiem, że to mnie nie denerwuje – bo czasami tak – ale staram się tego unikać.

Zaczęliśmy cytatami, to i cytatem skończmy. „Zazwyczaj po pierwszym sukcesie, który drużyna osiągnie – często na wyrost tego co ma w szatni – po następnym niepowodzeniu krótkim procesie gdzie jest kryzys, trener zostaje zwolniony". Tak mówił Pan w programie "W cieniu sportu" Łukasza Kadziewicza. Nie uciekniemy od porównań. W 2021 roku europejskie puchary, potem kryzys i zwolnienie ze Śląska. 2024 rok, europejskie puchary, od kryzysu rozpoczyna się liga. Nie ma pan obaw o swoją przyszłość?

W dużej mierze zależy to od mądrości ludzi, którzy piszą. Mądrości, wiedzy, postrzegania tego wszystkiego. To, co powiedziałem na początku – wielu ludzi myśli oczami, nie zastanawia się, co z czego wynika. Poza meczem z Piastem, pierwszą połową z Rygą i meczem z Koroną drużyna grała na dobrym poziomie w każdym meczu. Dzisiaj, patrząc na tabelę, patrzymy wzrokiem. Nie rozumem. Nikt nie myśli, że z Widzewem nie dano nam karnego. Nikt nie pamięta tego, że jest mecz zaległy z Radomiakiem. Dodaj mi do tego pięć punktów. Dzisiaj mówimy, że jest coś złego. Ludzie w szatni to czytają, są pod wpływem. Rozmawiamy w czwartek. Nie wiem, co się wydarzy jak przełożą nam mecz ze Stalą Mielec (w momencie rozmowy - 12 września - nie było wiadomo, czy spotkanie się odbędzie. Ostatecznie mecz został przełożony - dop.red).

Patrząc na to, co może dziać się na niebie…

No, ale dobrze – niech nam przełożą.

Ktoś wygra wyżej i ucieknie.

Zrobi się pięć punktów. Nie, nie obawiam się o swoją przyszłość.