Toni Kroos zagra w barwach Górnika Zabrze. Podolski czyni cuda

- To prawdopodobnie mój ostatni sezon. Zawsze powtarzałem, że nie przyszedłem do Górnika, aby realizować indywidualne cele - powiedział Lukas Podolski w rozmowie z portalem goal.pl. Były reprezentant Niemiec w przyszłym roku skończy 40 lat i jest już coraz bliżej pożegnania się z zawodowym futbolem.

Z tej też okazji pożegnalne spotkanie dla Lukasa Podolskiego organizuje jego pierwszy klub - FC Koeln. Dojdzie do niego w czwartek 10 października o godzinie 20:45 na stadionie w Kolonii podczas kolejnej przerwy na mecze reprezentacji. Według doniesień medialnych stadion jest już praktycznie wyprzedany i pożegnalny mecz obejrzy około 50 tysięcy kibiców.

Gwiazdy futbolu zagrają w pożegnalnym meczu Lukasa Podolskiego. Pojawi się m.in. legenda Realu Madryt

Jak można się domyślić - zagrają w nim drużyny FC Koeln i Górnika Zabrze. Tak przynajmniej będzie w pierwszej połowie tego spotkania. Druga to już będzie istne szaleństwo na stadionie w Kolonii, gdyż na murawie pojawią się koledzy Podolskiego z innych klubów oraz reprezentacji Niemiec.

"Spodziewany jest przyjazd m.in. Toniego Kroosa czy Matsa Hummelsa. Jak ustaliliśmy, w drugiej połowie drużyny mają się wymieszać. To oznacza, że legenda Realu Madryt ma pojawić się w składzie... Górnika Zabrze i stworzyć duet środkowych pomocników z Damianem Rasakiem" - poinformował portal TVP Sport. Kolejne szczegóły dotyczące tego spotkania mają być ujawnione w najbliższych dniach.

Toni Kroos zakończył karierę po sezonie 2023/24, w którym z Realem Madryt wygrał Superpuchar Hiszpanii, mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Mistrzów, a z reprezentacją Niemiec odpadł w ćwierćfinale Euro 2024.

A jak do tego meczu podchodzi Podolski? - To będzie dla mnie piękny moment. Przyjadę do Kolonii z moim Górnikiem, aby pożegnać się z FC Koeln, klubem, który też jest dla mnie wyjątkowy. Chciałem się pożegnać z Kolonią, będąc jeszcze w formie. A nie mając 20 kg tłuszczu na brzuchu. Dlatego uważam, że to jest dobry moment. Teraz, a nie za kilka lat - powiedział we wspomnianej wyżej rozmowie z goal.pl.

W miniony weekend w Niemczech odbył się już pożegnalny mecz, w którym Borussia Dortmund pożegnała Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka (drużyna skrzydłowego wygrała 5:4). Na murawie Signal Iduna Park nie zabrakło obecności m.in. Matsa Hummelsa, Euzebiusza Smolarka, Kamila Grosickiego czy Nuriego Sahina. Z kolei na ławce rezerwowych zasiadł sam Juergen Klopp!