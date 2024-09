Stało się. Klimala ma nowy klub. Jedzie na drugi koniec świata

Patryk Klimala raczej nie będzie zbyt dobrze wspomniał ostatnich miesięcy. Gdy na początku roku trafił do Śląska Wrocław, wydawało się, że wydatnie pomoże w walce o mistrzostwo Polski. Zamiast tego skończyło się dużym rozczarowaniem i zerowym dorobkiem bramkowym w 11 spotkaniach.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto prawda o sytuacji klubowej Jakuba Modera w Premier League!

Jakby tego było mało, latem napastnik nie pojechał na obóz przygotowawczy i nie dawał sobie rady nawet w sparingach z czwartoligowym zespołem. A czarę goryczy przelała informacja, że ze względu na źle skonstruowaną umowę otrzymuje premie za bramki w trzecioligowych rezerwach, co przy jego wysokiej pensji byłoby zgubne dla klubowego budżetu.

Patryk Klimala poszedł w odstawkę w Śląsku Wrocław. W końcu znalazł nowy klub

W tej sytuacji odejście 26-latka było w zasadzie przesądzone. Niewiele zabrakło, a dołączyłby do Standardu Liege, aczkolwiek transfer ten miał upaść z powodu... komentarzy kibiców w mediach społecznościowych. Teraz już wiadomo, że najbliższe miesiące spędzi za granicą.

Zgodnie z przewidywaniami Klimala został ogłoszony nowym zawodnikiem australijskiego Sydney FC, co oficjalnie ogłoszono w poniedziałek. "Jest znany ze swojego zawrotnej szybkości i świetnego wykończenia. Do 'Sky Blues' trafia na wypożyczenie ze Śląska Wrocław, z najwyższej polskiej ligi, z opcją transferu definitywnego" - tak przedstawiono go na oficjalnej stronie australijskiego klubu.

- Jestem podekscytowany możliwością dołączenia do Sydney FC w niezwykle ciekawym momencie dla klubu i A-League. Wiele słyszałem o pasji do piłki nożnej w Australii i jestem podekscytowany stylem Sydney FC, który pasuje do mojej gry, a także naszą kampanią w Azjatyckiej Lidze Mistrzów - powiedział Klimala, który w szatni spotka się m.in. z Douglasem Costą, znanym z występów w Bayernie Monachium i Juventusie (choć ostatnio o Brazylijczyku mówi się głównie z powodu jego aktywności w sieci).

Patryk Klimala zawodnikiem Sydney FC. Nowy trener zasypał go komplementami

Polaka komplementował jego nowy trener Ufuk Talay. - Patryk to zawodnik, którego podpatrywaliśmy od jakiegoś czasu i był absolutnie naszym celem numer jeden, więc jestem zachwycony, że w końcu podpisaliśmy umowę. Jest bardzo szybki i mocny w powietrzu, a jego pracowitość jest wyjątkowa - powiedział.

- To typ napastnika, który zawsze stanowi zagrożenie dla defensywy i wniesie do zespołu mnóstwo energii. Naprawdę podoba mi się jego głód strzelania goli i determinacja w dążeniu do poprawy. Wciąż jest stosunkowo młody i uważam, że ma duży potencjał, aby się rozwijać. Jesteśmy podekscytowani na myśl o tym, co może wnieść do drużyny w tym sezonie. Jestem pewien, że szybko stanie się ulubieńcem fanów Sydney FC - dodał Talay. Polak może zadebiutować w nowym klubie 19 września w meczu Azjatyckiej LM z Eastern FC.

W tym sezonie Patryk Klimala występował tylko w trzecioligowych rezerwach Śląska. W czterech spotkaniach zdobył cztery bramki i zaliczył jedną asystę.