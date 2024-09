Dariusz Mioduski doceniony w Europie. Posada tuż obok szefa PSG

Caernarfon Town, Brondby Kopenhaga i Drita. To trzej rywale, których Legia Warszawa pokonała w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Oznacza to, że jesienią ponownie będzie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Zagra z Realem Betis, TS Backa Topola, Dynamem Mińsk, Omonią Nikozja, FC Lugano i Djurgardens.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pod wrażeniem! Ależ słowa po meczu ze Szkocją

Mioduski doceniony. Tuż obok szefa PSG

Nie najgorzej warszawianie radzą sobie także w Ekstraklasie. Przerwę na kadrę spędzają na pozycji wicelidera i z 14 punktami na koncie muszą oglądać tylko plecy Lecha Poznań, który wyprzedza ich o dwa punkty. Warszawianie są niepokonani od początku sierpnia, a w ostatnich ośmiu spotkaniach nie zaznali goryczy porażki.

To nie koniec dobrych informacji dla kibiców Legii. Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA) za pośrednictwem swojej strony internetowej poinformowało o wyróżnieniu dla prezesa i właściciela warszawskiego klubu - Dariusza Mioduskiego.

- Zarząd potwierdził pierwsze trzy nominacje do zarządu Fundacji ECA, która jest obecnie w trakcie tworzenia. W jej skład wejdą Nasser Al-Khelaifi, Dariusz Mioduski i Joe Cerrell z Fundacji Billa i Melindy Gates. Dalsze nominacje zostaną dokonane w odpowiednim czasie, mając na uwadze oficjalne rozpoczęcie w 2025 r - napisano po spotkaniu, które miało miejscu w Dublinie.

Oznacza to, że w tym organie Mioduski zasiądzie u boku samego właściciela Paris Saint-Germain. Mioduski zdaje się mieć dobrą pozycję w strukturach europejskiego futbolu. Przypomnijmy, że został wybrany na wiceprzewodniczącego Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (ECA) na lata 2023 – 2027.