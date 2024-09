Oczarował Mourinho, a teraz brutalny zjazd. Polak zderzył się ze ścianą

Jordan Majchrzak jeszcze nie tak dawno temu debiutował w AS Romie pod wodzą Jose Mourinho. Następnie trafił do Puszczy Niepołomice, gdzie w rozgrywkach ekstraklasy bardzo zawiódł. Latem wrócił do Legii Warszawa, gdzie nie dostaje jednak szans od Goncalo Feio. Zdaniem portalu Goal.pl, młody napastnik znów może trafić na wypożyczenie.

