Stało się! Wielki talent dołącza do Jagiellonii. Najdłuższa saga lata!

W poprzednim sezonie Jagiellonia Białystok sprawiła nie lada sensację i została mistrzem Polski. Dzięki temu uzyskała prawo do startu w eliminacjach do europejskich pucharów. Stało się więc jasne, że jeśli chce rywalizować na dwóch frontach, to musi wzmocnić drużynę. Transferów dokonała aż siedem. Sprowadziła Maksymiliana Stryjka, Tomasa Silvę, Filipa Wolskiego, Darko Czurlinowa, Mikiego Villara, Marcina Listkowskiego, a także Lamine'a Diaby-Fadiga. I we wtorek klub ogłosił kolejną transakcję, o której mówiło się już od kilku dni.

Jagiellonia Białystok z ósmym transferem! Cezary Polak dołącza do mistrzów Polski

Chodzi o pozyskanie Cezarego Polaka. Jako pierwszy o możliwości tego transferu informował portal Meczyki.pl. Dziennikarze donosili, że Jagiellonia najprawdopodobniej zapłaci Kotwicy Kołobrzeg 200 tysięcy euro. Z kolei w poniedziałek Jakub Seweryn ze Sport.pl przekazał, że piłkarz pojawił się w Białymstoku i przechodzi testy medyczne.

Te najwyraźniej przebiegły zgodnie z oczekiwaniami, bo już dzień później mistrz Polski oficjalnie potwierdził transfer. Jak przyznał sam zainteresowany, Jagiellonia była bardzo zdeterminowana, by go pozyskać. Media donosiły, że miał kilka opcji, to ostatecznie wybrał najlepszą drużynę minionych rozgrywek ekstraklasy. O pozycję na murawie będzie rywalizował głównie z Joao Moutinho.

- Na pewno moi konkurenci to dobrzy zawodnicy, zaawansowani piłkarsko. Ja jednak mam swój cel, przede wszystkim chcę ciężko pracować, rozwijać się. Wiem, przy panu trenerze mogę się rozwinąć. To będzie zależało ode mnie, mojego podejścia, dlatego zamierzam walczyć o swoją pozycję - podkreślał Polak, cytowany przez oficjalną stronę Jagiellonii.

Znamy szczegóły umowy Polaka z Jagiellonią

Sam klub także przywitał go w mediach społecznościowych. "Czarek, witamy w Jadze! Życzymy powodzenia!" - czytamy na X. Przedstawiono też warunki kontraktu. Będzie on obowiązywał przez trzy lata.

Wcześniej na pozycję lewego obrońcy chciano sprowadzić na zasadzie wypożyczenia Bartłomieja Wdowika z Bragi. Jak donosił Jakub Seweryn, 23-latek nawet wyraził zgodę na powrót do Białegostoku, ale dzień później ją wycofał, po czym w piątek został nowym piłkarzem Hannoveru 96.

W przeszłości Cezary Polak występował w barwach Escoli Varsovia, Motoru Lublin czy Garbarni Kraków. Od lata 2023 roku grał dla Kotwicy Kołobrzeg. W minionym sezonie przyczynił się do awansu pomorskiej drużyny do I ligi. Wystąpił wówczas w 29 meczach, w których strzelił cztery bramki i zaliczył dwie asysty. Z kolei w tym sezonie rozegrał łącznie osiem spotkań - siedem w I lidze i jedno w ramach Pucharu Polski. Nie miał jeszcze okazji grać w ekstraklasie, więc z pewnością będzie to dla niego spore wyzwanie.