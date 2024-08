Niedawno debiutował w reprezentacji Polski, teraz może trafić do Lecha!

Letnie okno transferowe w większości europejskich lig kończy się 30 sierpnia, ale w Ekstraklasie jest ono wydłużone o tydzień. Jeszcze jednego zawodnika do klubu zamierza ściągnąć Lech Poznań, który wciąż nie załatał dziury po Jesperze Karlstromie, który odszedł do Udinese. Według portalu Meczyki.pl "Kolejorz" wytypował defensywnego pomocnika, który w następnych dniach może trafić do Poznania.

