Najnowsze wieści ws. Tobiasza i Jędrzejczyka. Legia wydała komunikat

- Tobiasz i Jędrzejczyk pojechali w przerwie do szpitala. Kacper został zszyty, założono mu kilka szwów. Co do "Jędzy", musiał być przewieziony, bo już na boisku stracił przytomność. Miał badanie tomografii, czeka na wyniki - przekazał na konferencji prasowej po niedzielnym meczu ze Śląskiem Wrocław trener Legii Goncalo Feio. Choć pierwotnie sytuacja wyglądała groźnie, to właśnie uspokojono fanów.

Legia przekazała nowe informacje ws. Tobiasza i Jędrzejczyka. Wielka ulga

"Zderzenie miało swoje konsekwencje, ale wszystko wskazuje na to, że nic groźnego się nie stało" - napisał po północy portal Legia.Net. I teraz tę informację potwierdził sam klub w mediach społecznościowych. "Pierwsze badania Kacpra Tobiasza i Artura Jędrzejczyka nie wykazały poważnych urazów głowy. Zawodnicy mają założone szwy na rany" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Dodano, że cały zespół do późnych godzin nocnych czekał na obu zawodników, z którymi ostatecznie udało się w poniedziałek rano wrócić do Legia Training Center. Piłkarze będą w najbliższych dniach pod stałą obserwacją sztabu medycznego, by jak najszybciej wrócić do gry. "Bardzo dziękujemy za tak wiele pytań i troskę o zdrowie Kacpra i Artura. Wszyscy ich wspieramy" - oznajmiono.

Szkoleniowiec Legii nie krył zdenerwowania, kiedy został zapytany o ten incydent. - Do tej sytuacji nigdy nie powinno dojść, ale nie chcę powiedzieć nic więcej na ten temat - stwierdził Feio. Najprawdopodobniej chodziło mu o to, że tuż przed nieszczęśliwym zdarzeniem Blaz Kramer był faulowany, a Szymon Marciniak puścił wówczas grę. 34-latek mógł też nawiązywać do czasu, ponieważ sytuacja miała miejsce w ósmej minucie doliczonego czasu. Sędzia doliczył za to jedynie siedem minut.

Kontuzjowanych Jędrzejczyka oraz Tobiasza zastąpili w przerwie Radovan Pankov oraz Gabriel Kobylak. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1. Legia nie utrzymała zatem pozycji lidera ekstraklasy i spadła na trzecią lokatę w tabeli ekstraklasy.