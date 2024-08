Michael Ameyaw przerwał milczenie. Reaguje na rasistowskie komentarze

Michael Ameyaw to jedna z najciekawszych postaci w Ekstraklasie. Skrzydłowy występuje w barwach Piasta Gliwice od lata 2021 r. i jest kluczowym piłkarzem w zespole prowadzonym przez Aleksandara Vukovicia. W tym sezonie Ameyaw ma już dwa gole - trafienie przeciwko Śląskowi Wrocław (2:0) i GKS-owi Katowice (2:2) - czym potwierdza dobrą formę w barwach Piasta. Dostrzegł to także Michał Probierz, który, według informacji Interii, ma powołać Ameyawa na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski.

Ameyaw jest osobą czarnoskórą. Jego tata pochodzi z Ghany i trafił do Polski w latach 90., natomiast mama jest Polką. Ameyaw urodził się w Łodzi, a przed Piastem grał w barwach Polonii Warszawa, SEMP-u Ursynów, Widzewa Łódź i Bytovii Bytów. W jego kierunku pojawiało się jednak sporo nieprzychylnych komentarzy, nawiązujących choćby do jego koloru skóry. Jak odnosi się do tego sam zawodnik?

Ameyaw zabrał głos ws. komentarzy. "Nie róbmy z Polaków rasistów"

Ameyaw otrzymał pytanie związane z tym tematem w trakcie programu Liga+ Extra. Postanowił szybko rozwiać wątpliwości. - Chciałbym się do tego odnieść. Po informacji, że mogę otrzymać powołanie do reprezentacji, nie ukrywam, że wszedłem w komentarze. Była masa pozytywnych reakcji i komentarzy. W takim morzu zawsze znajdzie się negatywny. Przeczytałem potem w mediach, że fani fatalnie się zachowali. Ja się z tym nie zgodzę. Nie róbmy z Polaków rasistów. Polska to super kraj do życia i absolutnie bym tak tego nie nazwał - zaznaczył Ameyaw w programie.

- Do ludzi, którzy pisali komentarze, że nie jestem Polakiem. Może nie zdają sobie sprawy, że urodziłem się w Polsce, moja mama jest Polką, mój ojciec mieszka w Polsce od ponad trzydziestu lat i również ma polskie obywatelstwo. Wydaje mi się, że kolor skóry nie powinien determinować tego, czy można kogoś nazwać Polakiem, czy nie. Wydaje mi się, że gdyby skonfrontować mnie z osobą, która to podważa, pisze takie komentarze, i sprawdzić wiedzę o Polsce, historii, to mogłaby poczuć się delikatnie zawstydzona. Każdy może mieć swoją opinię, po prostu chodzi o sposób, w jaki ją wyrażamy - dodał Ameyaw.

Czy faktycznie Ameyaw może otrzymać powołanie do reprezentacji Polski? Do sprawy odniósł się trener Vuković przed meczem z Zagłębiem Lubin. - Jeszcze nie będziemy Michaelowi gratulować, bo jest to "ewentualne" powołanie. Myślę, że coś może być na rzeczy. Wiem, że trener Probierz oraz jego asystenci oglądają wszystkie nasze mecze. I powiem szczerze, że nie byłbym zdziwiony, bo Michael to chłopak, który na boisku daje jakość i ma taką postawę, która moim zdaniem wyróżnia go na tle ligi - stwierdził szkoleniowiec Piasta (cytat za: gol24.pl).

Jeżeli Ameyaw faktycznie otrzyma powołanie do reprezentacji Polski, to będzie mógł zagrać w meczach Ligi Narodów przeciwko Szkocji (05.09) oraz Chorwacji (08.09).