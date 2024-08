Śląsk otrzymał ofertę za gwiazdę. Błyskawiczna reakcja klubu

Śląsk Wrocław zakończył poprzedni sezon z wicemistrzostwem Polski, co dało zespołowi Jacka Magiery możliwość gry w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Śląsk wygrał 3:2 w dwumeczu z łotewską Rygą, co dało klubowi awans do trzeciej rundy eliminacji. Tam lepsze okazało się szwajcarskie St. Gallen (3:4 w dwumeczu). Śląsk podchodzi jednak do tego sezonu bez swojej największej gwiazdy, czyli Erika Exposito, który zdecydował się nie przedłużać wygasającego kontraktu i odszedł bez kwoty odstępnego. Jego nowym miejscem pracy zostało katarskie Al-Ahli SC.

W związku z tym główną gwiazdą Śląska został Matias Nahuel Leiva. Hiszpan zakończył poprzedni sezon z dziewięcioma bramkami i dwiema asystami w 29 meczach, a dzięki jego dwóm bramkom i jednej asyście Śląsk wyeliminował Rygę w eliminacjach. Na początku tego roku Leiva przedłużył umowę ze Śląskiem do czerwca 2027 r.

Wcześniej Leivą interesowało się izraelskie Maccabi Hajfa. - Oferta za Nahuela z Maccabi była niska. Nie było nawet o czym gadać. Nie chcemy go sprzedawać za takie pieniądze. Kochamy go i chcemy, żeby z nami został. Podejmiemy rozmowy tylko wtedy kiedy przyjdzie oferta na kilka milionów euro - przekazał David Balda, dyrektor sportowy Śląska w trakcie pokoju #śląskowegadanie na portalu X. Potem portal meczyki.pl ujawnił, że w umowie Leivy ze Śląskiem znajduje się klauzula wykupu w wysokości 2,5 mln euro.

Śląsk otrzymał ofertę za gwiazdę. Od razu podjął decyzję

Teraz serwis meczyki.pl podaje, że Maccabi Hajfa się nie poddaje w kwestii transferu Leivy. Do władz Śląska trafiła oferta z klubu z Izraela na poziomie 1,1 mln euro, a więc sporo poniżej wspomnianej klauzuli. Jak do tego ustosunkował się wicemistrz Polski? "Śląsk Wrocław nie zamierza zaakceptować takiej propozycji. Oferta opiewa na 1,1 mln euro z widokiem na podwyższenie ostatecznej wartości transakcji" - czytamy w artykule.

Warto dodać, że rekordem sprzedażowym Śląska pozostaje Przemysław Płacheta, który trafił do Norwich City latem 2020 r. za trzy mln euro. Tym samym z ofertą Maccabi za Leivę do ewentualnego pobicia tego rekordu jest jeszcze daleko. Warto dodać, że okno transferowe w Polsce jest otwarte do 6 września, a więc dłużej w porównaniu do czołowych lig europejskich. W Izraelu kluby mogą dokonywać transferów aż do 18 września.

W trakcie letniego okna transferowego Śląsk wydał 200 tys. euro na wykupienie Simeona Petrowa z CSKA Sofia, a poza tym sprowadził m.in. Filipa Rejczyka z Legii Warszawa, Marcina Cebulę z Rakowa Częstochowa, Sebastiana Musiolika z Górnika Zabrze czy Arnau Ortiza z Girony.

Leiva trafił do Śląska latem 2022 r. bez kwoty odstępnego z drugoligowego CD Tenerife. Dawniej grał w barwach m.in. rezerw Barcelony, Villarrealu, Olympiakosu Pireus, Deportivo La Coruna, Realu Betis czy Realu Oviedo. W tym sezonie Ekstraklasy Leiva nie ma jeszcze gola czy asysty.