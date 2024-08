Szeremeta na meczu Ekstraklasy. Kibice natychmiast zareagowali

Julia Szeremeta to objawienie ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. Młoda polska pięściarka w efektownym stylu awansowała aż do finału zmagań bokserskich w kategorii do 53 kilogramów. Tam lepsza od niej okazała się Lin Yu-Ting z Tajwanu, ale to nie zmienia faktu, że Szeremeta w stolicy Francji osiągnęła gigantyczny i niespodziewany sukces.

Julia Szeremeta na murawie w trakcie meczu Ekstraklasy. Okazja była podwójna

Urodzona w Chełmie Szeremeta po gimnazjum przeniosła się 70 kilometrów do Lublina, tam uczyła się w liceum, a także trenowała w klubie Paco Lublin. W sobotę 24 sierpnia polska medalistka olimpijska obchodziła 21. urodziny, dlatego też okazja do uhonorowania jej w trakcie sobotniego meczu PKO Ekstraklasy Motor Lublin - Puszcza Niepołomice była podwójna.

W przerwie spotkania Julia Szeremeta została zaproszona na murawę, gdzie odebrała pamiątkową koszulkę oraz kwiaty z rąk właściciela klubu Zbigniewa Jakubasa. 21-latka została też przywitana owacją przez kibiców, w ramach wdzięczności pokazała im na palcach serduszko.

"Od całego klubu przesyłamy najlepsze życzenia, dużo zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń, zarówno sportowych, jak i prywatnych" - napisał Motor Lublin w mediach społecznościowych.

Jedyne, na co mogła narzekać Julia Szeremeta tego popołudnia na Arenie Lublin, był sam mecz, bo po bardzo przeciętnym widowisku Motor zremisował bezbramkowo z Puszczą Niepołomice i oba zespoły nie zdołały oddalić się za bardzo od strefy spadkowej PKO Ekstraklasy.