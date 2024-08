Był gwiazdą Ekstraklasy. Teraz jest na wylocie. Co za zjazd

John Yeboah trafił do Rakowa Częstochowa latem 2023 roku za 1,5 mln euro ze Śląska Wrocław. Transakcję przeprowadzono już po kontuzji lidera Rakowa - Iviego Lopeza. Ekwadorczyk grał w kratkę, a po zakończeniu rozgrywek 23/24 pojechał na Copa America. Tam mierzył się między innymi z Argentyną Lionela Messiego. Dotarł do ćwierćfinału turnieju.

Są nowe wieści ws. Yeboaha. Raków czeka na ofertę?

Od pewnego czasu wiele wskazuje na to, że drugiego sezonu Yeboaha w Rakowie nie będzie. Skrzydłowy po powrocie do Polski znalazł się w szpitalu ze względu na infekcję, a później, zdaniem mediów, rozpoczął strajk, by wymusić zagraniczny transfer.

- Yeboah miał urlop, potem był chory, no a teraz… teraz zobaczymy, ile to jeszcze będzie trwać i jak to się wszystko rozwinie - mówił Marek Papszun, trener Rakowa na konferencji przed meczem z Cracovią. Co więcej - zawodnik kilka dni później znalazł się w kadrze na mecz czwartoligowych rezerw.

Jak dziś wygląda sytuacja Ekwadorczyka? Najnowsze informacje przekazał portal Meczyki.pl, który podaje, że istnieje szansa transferu. Chodzi o włoską Venezię. Przedstawiciele tego klubu mieli się już nawet skontaktować z Rakowem, aby poznać oczekiwania byłych mistrzów Polski. Istnieje jeden warunek, bez którego transakcji może być niemożliwa do zrealizowania. Venezia musi sprzedać jednego z zawodników.

- W tym wypadku musi chodzić o Tannera Tessmana - Amerykanina wycenianego na blisko 10 milionów euro, który miał kilka propozycji z Serie A. Te ostatecznie nie doszły do skutku, ale w ostatnich godzinach media donoszą, że środkowy pomocnik jest blisko przenosin do Olympique Lyon - podają Meczyki.pl.

John Yeboah w Rakowie Częstochowa rozegrał 44 mecze, w których zdobył cztery gole i miał sześć asyst. Wraz z "Medalikami" grał w fazie grupowej LigI Europy. W spotkaniu ze Sturmem Graz (1:0) wpisał się nawet na listę strzelców.