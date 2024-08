Prezes Pogoni Szczecin ujawnił brutalną prawdę. To się nie mieści w głowie

Pogoń Szczecin od kilku lat należy do czołówki ekstraklasy. Sezony 2020/21 i 2021/22 szczecinianie kończyli na ligowym podium, a ostatnie dwa tuż za nim. Na nieszczęście Pogoni poprawa jakości drużyny nie poszła w parze ze zdobytymi trofeami.

Gablota na nie w Szczecinie wciąż pozostaje pusta. I jest tak, mimo że w maju drużyna prowadzona jeszcze przez Jensa Gustafssona grała w finale Pucharu Polski z pierwszoligową Wisłą Kraków. Chociaż Pogoń prowadziła na Stadionie Narodowym 1:0, to ostatecznie przegrała po dogrywce 1:2.

Jak się okazało, Pogoń ma nie tylko problemy ze zdobywaniem trofeów, ale też z płynnością finansową. O tym na specjalnie zwołanej konferencji prasowej opowiedział prezes klubu, Jarosław Mroczek.

- Sytuacja spółki nie jest lekka, to przyznaję. Nasz problem polega na tym, że mamy nie tyle kłopot z budżetem, ile z płynnością finansową. Przychody w piłce mają nieregularny charakter i wtedy, kiedy ma się stałe źródło finansowa, pomaga to zachować tę płynność - powiedział Mroczek, cytowany przez portal weszlo.com.

– To wygląda tak, że dziś te przychody są mniejsze, a za dwa miesiące mogą być bardzo duże. Dzisiaj właściciele Pogoni mają ograniczone możliwości i nie mają takiej rezerwy, aby te trudniejsze momenty przetrwać, więc szukamy krótkoterminowych opcji i podmiotów, które pożyczą nam te pieniądze na godziwych warunkach - dodał.

Mroczek przyznał, że wpływ na obecną sytuację Pogoni miało wpisanie w budżet kwoty za zwycięstwo w Pucharze Polski oraz udziału w kwalifikacjach do europejskich pucharów. - Dziura? To nie tylko te pięć milionów złotych, o których się mówi. To też dzień meczowy w pucharach, to premie z UEFA. Ale scenariusz, który nie miał prawa się wydarzyć, wydarzył się - powiedział Mroczek.

- Jest parę rzeczy, które mogą się wydarzyć w związku z inwestorem. Jeśli wszystko skończy się pozytywnie, to na pewno nie będziemy na musiku, żeby któregoś piłkarza z obecnej kadry sprzedać jeszcze w tym okienku - podsumował Mroczek.