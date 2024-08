Nowe wieści ws. przyszłości Klimali w Śląsku Wrocław. Piłkarz od razu zareagował

Przejście Patryka Klimali do Śląska Wrocław to jedna z największych wtop transferowych ostatnich lat. Napastnik do tej pory nie strzelił bramki - a to wszystko za cenę 160 tysięcy złotych miesięcznie! W piątek pojawiła się informacja, że ma zostać wypożyczony do Australii. Kibice Śląska już zaczęli świętować. Wtedy zainterweniował jeden z lokalnych dziennikarzy. "Nie chcę psuć zabawy" - napisał.

