Media: Lech szykuje głośny transfer. Wystarczy spojrzeć na kwotę

- Były sytuacje, w których wysoki pressing przynosił efekty, ale ja chcę, żebyśmy zakładali go jeszcze częściej. To jest coś, nad czym będziemy pracować na przyszłość - mówił Niels Frederiksen po swoim inauguracyjnym spotkaniu w roli trenera Lecha Poznań, w którym jego drużyna w pierwszej kolejce ekstraklasy pokonała Górnika Zabrze 2:0. Już w drugim meczu "Kolejorzowi" przytrafiła się pierwsza wpadka - porażka 1:2 z Widzewem. Następnie Lech wygrał 3:1 z Lechią Gdańsk, bezbramkowo zremisował z Rakowem, a w ostatnim starciu ograł na wyjeździe 1:0 Zagłębie Lubin.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa rzeczywistość Probierza. Garnitury, zegarki, ranking najprzystojniejszych selekcjonerów

Lech planuje wielki transfer. Holendrzy przekazali najnowsze informacje

Niewykluczone, że w gronie ofensywnych piłkarzy poznańskiego zespołu niebawem zawita nowa twarz. Do końca okienka transferowego pozostało jeszcze kilka dni, co planują wykorzystać klubowi działacze. Ostatnio holenderski portal 1906.nl poinformował, że Lech jest zainteresowany ściągnięciem Patrika Walemarka.

To 22-letni Szwed występujący na co dzień w Feyenoordzie na pozycji prawego skrzydłowego. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w SC Heerenveen. Tam w holenderskiej Eredivisie rozegrał 24 spotkania, w których zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Po powrocie do Rotterdamu sporo mówi się o tym, że Walemark może mieć spore problemy z regularnymi występami. Tę sytuację spróbuje wykorzystać właśnie polski klub.

Na ten moment nie wiadomo jednak czy Szwed miałby trafić do Lecha Poznań na zasadzie wypożyczenia, czy definitywnego transferu. Jego wartość rynkowa oscyluje obecnie w graniach aż 2,5 miliona euro, a umowa z Feyenoordem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Mimo to według wymienionego źródła do holenderskiego klubu miała już spłynąć oferta z Polski. Ponoć były pracodawca Sebastiana Szymańskiego nie zamierza na siłę trzymać w zespole Patrika Walemarka.

Po pierwszych spotkaniach Lecha w ekstraklasie wiemy, że zespół Frederiksena potrzebuje skrzydłowego. Z klubu odszedł Kristoffer Velde, który trafił do Olympiakosu Pireus, a niebawem z Poznaniem może pożegnać się także Adriel Ba Loua. Potencjalny transfer szwedzkiego talentu z pewnością byłby ciekawym wzmocnieniem. Obecnie poznaniacy z dziesięcioma punktami na koncie zajmują trzecie miejsce w tabeli.