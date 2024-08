Perełka odchodzi z Legii. Fani nie wytrzymali. "Wstyd"

Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon 20 lipca. Od tego czasu minął miesiąc, a drużyna rozegrała aż dziewięć meczów. Przed startem rozgrywek spodziewano się jednak takiego obłożenia, dlatego trener Goncalo Feio domagał się nowych transferów. I uzyskał to, czego chciał. Pozyskano przede wszystkim: Kacpra Chodynę, Sergio Barcię oraz Luquinhasa, który jest aktualnie najlepszym graczem drużyny.

Wielki talent znów opuszcza Legię. Fani nie wytrzymali

Legia musiała również pozbyć się kilku zawodników, by zbilansować kadrę. Pod koniec zeszłego sezonu pewne już było, że władze klubu nie przedłużą kontraktu z Josue, a w ostatnich tygodniach pożegnano się też: z Filipem Rejczykiem, Dominikiem Hładunem, Makaną Baku oraz Maciejem Rosołkiem. To jednak wcale nie koniec.

"Igor Strzałek został wypożyczony do końca sezonu do występującej w I lidze Bruk-Bet Termaliki" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej. 20-latek rozegrał w tym sezonie trzy mecze (łącznie 49 minut), ale przegrał ostatnio rywalizację z Wojciechem Urbańskim, który trafił do siatki w spotkaniu z Radomiakiem Radom (4:1). Tym samym uda się na kolejne wypożyczenie, gdyż wiosnę ubiegłego sezonu spędził w Stal Mielec. Pomocnik zaliczył w sumie w barwach Legii 29 meczów. Jego kontrakt wygasa za to za dwa lata.

Fani ewidentnie nie są zadowoleni z takiego ruchu. "Wstyd. Każdy piłkarz, który ma jakiekolwiek umiejętności i drybling jest wypożyczany. Jeszcze do takich drwali z Termaliki", "co jest z nim nie tak? Wchodząc w tym sezonie, uważam, że nie wyglądał źle, a znów przegrywa rywalizację", "na ch** wam ta akademia?", "po co taki transfer?" - czytamy w komentarzach na portalu X.

Nie można wykluczyć, że jego odejście wiąże się z przybyciem kolejnego wielkiego talentu do Legii. Od początku tygodnia toczą się przecież zaawansowane negocjacje ws. transferu Maxiego Oyedele z Manchesteru United. Ten rzekomo ma pojawić się niebawem w Warszawie, by przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z Legią.

Po pięciu kolejkach ekstraklasy piłkarze Goncalo Feio zajmują pozycję lidera tabeli z dorobkiem 10 pkt.