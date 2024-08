Feio pod ostrzałem. Nawet on nie wtrzymał. "Pójdzie się bić?"

Goncalo Feio znów nie wytrzymał ciśnienia. Tym razem po remisie 1:1 Legii Warszawa z Broendby zaczął pokazywać środkowe palce i prowokować kibiców rywali. Portugalczyk, który znany jest z ostrego temperamentu, później przepraszał, został ukarany przez UEFA i jednocześnie znów zrobiło się o nim głośno. Nie oznacza to, że eksperci są mu przychylni.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek ocenia igrzyska i Paryż. "Miasto nie jest moim ulubionym"

Sprawę komentowali już m.in. Wojciech Kowalczyk, który donosił o problemach w szatni Legii, Zbigniew Boniek, czy Tomasz Hajto. Legia broni swojego trenera, ale jej były zawodnik nie ma takiego zamiaru. Marcin Komorowski otwarcie krytykuje Portugalczyka.

Marcin Komorowski zabrał głos o sprawie Goncalo Feio. "Nie do pomyślenia"

Komorowski udzielił wywiadu TVP Sport i wskazał, że Legia dość powoli rozkręca się na wejściu w sezon, a wyniki są lepsze od gry. Były obrońca klubu z Warszawy uważa jednak, że klub ma na głowie spory problem i jest nim właśnie atmosfera wokół Feio.

- Dla mnie takie zachowanie w przypadku trenera jest nie do pomyślenia. Później usłyszałem jego tłumaczenia, że był prowokowany. Myślę, że Carlo Ancelotti również wielokrotnie spotkał się z tym, że ktoś próbował wyprowadzić go z równowagi i przez wiele lat kariery nie zdarzyło mu się pokazać komuś środkowy palec. Dla mnie to nie do przyjęcia - mówi wprost 13-krotny reprezentant Polski.

Komorowski porównał sytuacją z tą, którą w Legii wprowadzał Ricardo Sa Pinto, rodak Feio. Wówczas szkoleniowiec zostawił klub w chaosie po licznych awanturach i odsuwaniu piłkarzy od zespołu. Zdaniem byłego reprezentanta Polski trenera "na dorobku" nie powinien tak się zachowywać.

- Nie traktowałbym go poważnie. Szacunek i autorytet trzeba budować cały czas. Co zrobi Feio, gdy usłyszy obraźliwe okrzyki ze strony kibiców Lecha Poznań albo Widzewa Łódź? Pójdzie się z nimi bić? Spójrzmy na to, że trener Legii nie wytrzymuje ciśnienia w momencie, gdy odnosi dobre rezultaty. Nie wiem, co będzie, gdy zdarzy mu się przegrać naprawdę ważny mecz - dodaje Komorowski o trenerze Legii.

- Dziwi mnie, że trener na dorobku dostał tak prestiżową posadę. W takim klubie zawsze powinni pracować szkoleniowcy mający doświadczenie, którzy osiągnęli już coś dużego. Szkoleniowiec Legii wciąż może się opamiętać i jeśli to zrobi, na pewno wyjdzie mu to na dobre. Jeżeli jednak te zachowania będą się powtarzały, nie wróży to długofalowej współpracy między nim a klubem - podsumowuje 40-latek.

Legia Warszawa pod wodzą Feio broni się wynikami. Klub ze stolicy jest liderem ekstraklasy, a już w czwartek zagra pierwszy mecz IV rundy eliminacji Ligi Konferencji z kosowską Dritą. To spotkanie rozpocznie się o 18:00 w Warszawie.