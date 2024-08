Są nowe wieści ws. transferu piłkarza Manchesteru United do Legii

Legia Warszawa jest bardzo aktywna w obecnym okienku transferowym. Do trzeciej drużyny poprzedniego sezonu ekstraklasy dołączyli już m.in. Migouel Alfarela, Luquinhas, Kacper Chodyna, Ruben Vinagre czy Sergio Barcia. Teraz ma dojść do transferu na linii Warszawa - Manchester.

Media: To już pewne! Maxi Oyedele zagra w Legii Warszawa!

We wtorek angielskie media poinformowały o tym, że Maxi Oyedele może przenieść się do Legii. Zdaniem dziennika Anglicy są skłonni puścić zdolnego nastolatka za niewielką opłatą, ale za to domagają się wysokiego procentu od kolejnego transferu.

Wieczorem najnowsze wieści ws. transferu przekazał portal Meczyki.pl. Oyedele ma w najbliższych dniach przejść testy medyczne w Warszawie, a po nich podpisać kontrakt z Legią. Tak jak zapowiedzieli Anglicy, Legia ma niewiele zapłacić, a "Czerwone Diabły" mają mieć klauzulę od przyszłego transferu.

Według Meczyków będzie to ostatni ruch do klubu przy Łazienkowskiej tego lata. "Słyszymy, że przyjście Oyedele wyklucza sprowadzenie Darko Nejasmicia z NK Osijek" - czytamy. W ostatnich dniach mówiło się o zainteresowaniu Chorwatem.

Legia po pięciu kolejkach prowadzi w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem 10 punktów. Ekipa Goncalo Feio przegrała w lidze tylko z Piastem. Ponadto awansowała do IV rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Już w czwartek warszawianie zmierzą się z FC Dritą, a rewanż odbędzie się tydzień później. Stawką faza grupowa europejskich pucharów. Z kolei w niedzielę Legia zagra mecz ligowy ze Śląskiem Wrocław. Początek o 20.15.