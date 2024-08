Znamy kulisy transferowego hitu Ekstraklasy. "Z Bundesligi nie mają podjazdu"

Niezbyt często zdarza się, aby kluby z ekstraklasy kupowały zawodników za kwotę powyżej miliona euro. W zeszłym sezonie na taki ruch zdecydował się Raków Częstochowa. Niedawny mistrz Polski zapłacił 1,3 miliona euro za Ante Crnaca, który odszedł z Slavena Belupo. 20-letni talent nie zdominował naszego podwórka. W 35 meczach zdobył osiem goli i zanotował pięć asyst, prezentując solidny poziom. Mimo to okazało się, że inwestycja była strzałem w dziesiątkę!

Największy transfer w ekstraklasie na horyzoncie. Raków zdradził kulisy

Chorwacki napastnik wzbudził ogromne zainteresowanie wśród wielu solidnych klubów z Europy. Jednym z nim był przedstawiciel Championship, do którego ostatecznie ma trafić Crnac. - Norwich City zamierza podpisać kontrakt z urodzonym w 2003 roku napastnikiem Ante Crnacem z Rakowa Częstochowa na kwotę 11 milionów euro - przekazał ostatnio dziennikarz Gianluca Di Marzio. Informację te potwierdził jeszcze bardziej znany Fabrizio Romano.

Czy przyszłość zawodnika Rakowa mogła potoczyć się inaczej? Kulisy wielkiego transferu chorwackiego piłkarza ujawnił "Przegląd Sportowy Onet". Okazuje się, że na niedzielnym meczu drużyny Marka Papszuna z Górnikiem w Zabrzu gościła delegacja Werderu Brema. Klub z Bundesligi był już zdecydowany ściągnąć Ante Crnaca za... siedem milionów euro!

Wcześniej o dwa miliony mniej proponowało włoskie Palermo, jednak ta oferta została dosłownie wyśmiana przez Polaków. Ponoć już od kilku dni transfer 20-latka Norwich City jest już przesądzony. - Kluby z Bundesligi nie mają podjazdu nawet do przedstawiciela drugiego poziomu rozgrywek w Anglii. Ponadto w Norwich byli bardzo zdeterminowani, aby pozyskać Ante na już. Pierwotnie chcieliśmy, aby zagrał rundę jesienną jeszcze u nas, ale trener Johannes Thorup chce mieć go do dyspozycji jak najszybciej. Jego wartość podbija to, że jest wysokim, szybkim napastnikiem o świetnej motoryce. Do tego bardzo dobrą lewą nogę no i w końcu to Chorwat, a ta nacja zawsze jest w cenie - mówią działacze Rakowa Częstochowa na łamach wymienionego źródła.

Do tej pory najdroższymi wychodzącymi transferami z Rakowa są transakcje z udziałem Jakuba Modera, który przeszedł z Lecha do Brighton za 11 milionów euro. Za taką samą kwotę do tego samego klubu odchodził Kacper Kozłowski, kiedy opuszczał Pogoń Szczecin. W przypadku transferu Ante Crnaca należy uwzględnić potencjalne bonusy dla Rakowa w przyszłości. To sprawia, gdy operacja zostanie ogłoszona oficjalnie, będzie najdroższa w historii naszej ligi.