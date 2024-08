Gigantyczna kasa dla Rakowa? Negocjują z samą górą. "Piłkarz na duży transfer"

Ante Crnac to jeden z najdroższych piłkarzy, których sprowadził Raków Częstochowa w ostatnich miesiącach. Chorwacki napastnik trafił do Rakowa latem zeszłego roku za 1,3 mln euro ze Slavena Belupo. W poprzednim sezonie Crnac strzelił osiem goli i zanotował pięć asyst w 35 meczach, licząc rozgrywki Ekstraklasy, Pucharu Polski i Ligi Europy. Wtedy Chorwat rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie z Łukaszem Zwolińskim. Teraz Crnac ma pewne miejsce w wyjściowym składzie Rakowa od momentu powrotu Marka Papszuna.

REKLAMA

Zobacz wideo Był polskim objawieniem Euro. Probierz ocenia. "Wykorzystał moment"

Crnac wszedł bardzo dobrze w nowy sezon, ponieważ strzelił gola i zanotował asystę w wygranym 2:0 meczu z Motorem Lublin. W rywalizacji z Lechem Poznań (0:0) Crnac pokonał Bartosza Mrozka, ale to trafienie wtedy nie zostało uznane. - To zawodnik o bardzo dużym potencjale - mówił Robert Graf, były dyrektor sportowy Rakowa przy okazji transferu Crnaca. Wcześniej Michał Świerczewski zapowiadał, że na Crnacu częstochowianie zarobią ogromne pieniądze.

- Jeśli Crnac będzie pracowity i nie przytrafi mu się kontuzja, to jestem przekonany, że sprzedamy go za kwotę przekraczającą 10 mln euro. O takich kwotach w tym momencie rozmawiamy. Dla wielu klubów to zaskoczenie, ale myślę, że dość szybko może się to zmienić. Wierzę, że Ante w najbliższym roku zrobi duży krok do przodu i będzie zawodnikiem, który może spokojnie odejść do takich klubów. Ma wszelkie możliwości. To jest piłkarz na bardzo duży zachodni transfer - opowiadał właściciel Rakowa.

Kilka dni temu jeden z włoskich dziennikarzy informował, że Crnacem interesuje się drugoligowe Palermo, które znajduje się w strukturach City Football Group. Wygląda jednak na to, że Chorwatowi bliżej do klubu z naszej zachodniej granicy.

Najważniejsze osoby z klubu Bundesligi na meczu Rakowa. Będzie transfer Crnaca?

Chodzi o Werder Brema, który w ostatnich dniach oferował około siedmiu mln euro za Crnaca. Raków uznał jednak tę ofertę za zbyt niską i ją odrzucił. Zainteresowanie Chorwatem ze strony innych drużyn potwierdził już Papszun. - Tak, są i były wcześniej oferty za Ante Crnaca. Co będzie, trudno mi powiedzieć. Okienko jest otwarte i wszystko się może wydarzyć - przekazał trener Rakowa po meczu z Górnikiem Zabrze.

Teraz portal meczyki.pl informuje, że na meczu Górnika z Rakowem pojawiły się najważniejsze osoby z Werderu. Chodzi o Petera Niemeyera (szef pionu sportowego) oraz Johannesa Jahnsa (dyrektor odpowiedzialny za planowanie kadry drużyny). " Taki monitoring zawodnika może tylko świadczyć, że Werder nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i podbije stawkę" - czytamy w artykule. Na razie nie wiadomo, czy i jak bardzo Werder podniesie kwotę w ofercie transferowej dla Rakowa.

Aktualnym rekordem transferowym Werderu jest Davy Klaassen, który trafiał do klubu latem 2018 r. z Evertonu za 13,5 mln euro. Z kolei Raków najwięcej zarobił na Kamilu Piątkowskim, którego sprzedał za pięć mln euro do Red Bulla Salzburg. W kontekście samej Ekstraklasy najdrożej sprzedanymi piłkarzami są Jakub Moder i Kacper Kozłowski, którzy trafiali do Brighton za tę samą kwotę, tj. 11 mln euro.

O tym, że Werder jest zdeterminowany do transferu Crnaca znaczy też fakt, że klub wyraził zgodę na wypożyczenie Dawida Kownackiego do Fortuny Dusseldorf. Jeżeli Crnac ostatecznie trafi do Werderu, to będzie tam rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie z dwoma Niemcami: Marvinem Duckschem oraz Keke Toppem.