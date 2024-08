Feio wydał oświadczenie ws. skandalu. Oto za co przeprasza

Po remisie Legii Warszawa 1:1 z Broendby w rewanżowym meczu III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy mało co mówi się o wydarzeniach, które miały miejsce na murawie. Największe poruszenie wywołało skandaliczne zachowanie Goncalo Feio, który tuż po końcowym gwizdku pokazywał karygodne gesty w kierunku kibiców gości. Był to dopiero początek mało chlubnego show, które tego dnia dał Portugalczyk.

Feio tłumaczy się z wielkiego skandalu. Legia wydała oświadczenie

Następnie przyszedł czas na pomeczową konferencje prasową, podczas której również nie brakowało emocji. Niestety tych negatywnych. - Wiem, co teraz będzie mówione, bo mam przypiętą łatkę. Będziecie po mnie jechać. Ze trzy tygodnie to potrwa. Szkoda, że w Danii nikt nie zauważył ich zachowania wobec nas. Musimy walczyć z kompleksami. Nie jesteśmy gorsi od innych. Zachowujemy się z klasą, dopóki inni szanują nas. Pierwszą drużyną, która prowokowała, było Broendby. Ale wiem, co będzie. Jestem czarnym charakterem. Jasne - grzmiał szkoleniowiec Legii, tuż po tym jak chwilę wcześniej starł się z jednym z dziennikarzy.

Po kilku dniach Goncalo Feio najwyraźniej zrozumiał, że incydent, którego się dopuścił, był haniebny i żenujący. W niedzielne popołudnie w mediach społecznościowych Legii pojawiło się oficjalne oświadczenie Portugalczyka w tej sprawie, w którym przeprosił za swoje zachowanie. Albo zrobił to pod wpływem nacisków klubowych działaczy.

- Po końcowym gwizdku czwartkowego meczu przeciwko Broendby w ramach eliminacji do Ligi Konferencji UEFA zakończonego awansem do kolejnej rundy, pozwoliłem sobie na niedopuszczalne gesty wykraczające poza ramy wartości wyznawanych przeze mnie i przez klub, który mam dumę reprezentować - rozpoczął, cytowany przez Legię. Następnie przyszedł czas na przeprosiny. - Przepraszam za okazanie emocji sprzecznych zarówno z duchem sportowej rywalizacji, jak i szacunku wobec boiskowych rywali. Każdego dnia walczymy o to, by stać się lepszymi ludźmi, lepszymi sportowcami, lepszą drużyną. Nie zawsze prowadzi do tego prosta droga i nie zawsze osiągamy natychmiastowy progres, ale jako trener wiem, jak ważne jest widzieć swoje błędy, aby więcej ich nie popełniać - dodał.

Na koniec trener stołecznego klubu zwrócił się do społeczności Broendby, "dziękując za stoczoną rywalizację i życząc powodzenia w pozostałej części sezonu." Teraz Legię w niedzielny wieczór czeka domowe spotkanie z Radomiakiem Radom w piątej kolejce ekstraklasy.