Piłkarz z Serie A trafi do ekstraklasy! To 26-letni Polak

Jagiellonia Białystok, po wyraźnie przegranym dwumeczu z norweskim Bodo/Glimt, pożegnała się z eliminacjami Ligi Mistrzów. Drużyna Adriana Siemieńca, która dodatkowo w tygodniu straciła sprzedanego do MLS Dominika Marczuka (Real Salt Lake), jest już jednak pewna gry co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy, a jeszcze powalczy z holenderskim Ajaxem Amsterdam o bardziej prestiżową Ligę Europy. Dlatego też, białostocki klub jeszcze nie zamknął kadry na sezon 2024/25 i lada moment powinien dokonać kolejnego transferu.

Jagiellonia przeprowadza ósmy transfer. Prosto z Serie A. Marcin Listkowski wzmocni mistrza Polski

Nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok ma zostać 26-letni Marcin Listkowski z włoskiego Lecce. Według naszych informacji zawodnik jest już w drodze do Polski, by przejść testy medyczne w Białymstoku i podpisać kontrakt z Jagiellonią.

Listkowski to ofensywny pomocnik, który może też grać w środku pola, a nawet na skrzydłach. Dzięki temu może pełnić rolę zmiennika Jesusa Imaza, jak też być alternatywą na inne pozycje w drużynie Adriana Siemieńca.

Listkowski w wieku niespełna 16 lat przeniósł się z Lecha Rypin do Pogoni Szczecin, gdzie rozwinął się na tyle, by rozegrać 97 meczów w Ekstraklasie (2 gole, 5 asyst) i w 2020 roku zapracować na transfer do grającego we włoskiej Serie B Lecce. Tam przestał być potrzebny po awansie zespołu do Serie A. Łącznie rozegrał w Lecce 39 meczów w Serie B i 6 w Serie A, po czym był wypożyczany z powrotem do Serie B - do Brescii oraz Lecco. W tym drugim klubie wiosną zaliczył 10 występów w drugiej lidze włoskiej.

Dla Jagiellonii Białystok będzie to już ósmy transfer w bieżącym oknie transferowym. Wcześniej drużynę Adriana Siemieńca zasilili napastnik Lamine Diaby-Fadiga (Francja, Paris FC), skrzydłowi Miki Villar (Hiszpania, Wisła Kraków), Darko Czurlinow (Macedonia Płn., Burnley) i Filip Wolski (Lech Poznań), prawy obrońca Tomas Silva (Portugalia, Vizela), lewy obrońca Joao Moutinho (Portugalia, Spezia) i bramkarz Maksymilian Stryjek (Wycombe Wanderers).

Nie należy jednak zapominać o kilku ważnych ubytkach mistrza Polski, w tym sprzedanych Bartłomieju Wdowiku (Sporting Braga) i Dominiku Marczuku (Real Salt Lake), a także m.in. Zlatanie Alomeroviciu (AEK Larnaka) czy Jose Naranjo (UD Ibiza).