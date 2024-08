Oficjalnie: Pogoń ma nowego trenera. To legenda klubu

Jens Gustafsson w Pogoni Szczecin pracował od czerwca 2022 roku i zdążył poprowadzić zespół w 87 meczach, z których 44 wygrał, 18 zremisował, a 25 przegrał. Dwukrotnie zajął czwarte miejsce w ekstraklasie i przegrał finał Pucharu Polski. Co jakiś czas pojawiały się doniesienia, że interesują się nim kluby z innych krajów i faktycznie pojawiła się konkretna oferta.

Pogoń 15 sierpnia ogłosiła, że Gustafsson odchodzi z klubu, bo dostał bardzo lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Nowym klubem szwedzkiego szkoleniowca ma zostać Al Fateh SC, gdzie zastąpi on Slavena Bilicia. - Otrzymał świetną ofertę, idzie do ligi, w której grają topowi w skali świata piłkarze. Dla nas to również powód do dumy, że kolejny trener, który pracował w Pogoni, trafia do klubu z silniejszej ligi - powiedział w rozmowie ze stroną Pogoni dyrektor sportowy Dariusz Adamczak.

Pogoń Szczecin ma już następcę trenera. Postawili na wieloletniego pracownika

Gustafsson opuścił Pogoń po czterech kolejkach ligowych na czwartym miejscu i z siedmioma punktami w ekstraklasie. Zespół na dwa dni przed meczem z Widzewem Łódź została bez trenera i władze klubu musiały szybko działać w sprawie zatrudnienia nowego szkoleniowca na tę funkcję.

Postawiono na Roberta Kolendowicza. Od 2018 roku pozostawał on asystentem kolejnych trenerów zespołu ze Szczecina - pracował z Kostą Runjaiciem i właśnie z Gustafssonem. "Podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2025/26" - czytamy w komunikacie Pogoni w sprawie zatrudnienia jednokrotnego reprezentanta Polski.

- Robert doskonale zna realia klubu, jego wizję, struktury I drużyny i Akademii. Jest naszym trenerskim wychowankiem, który przez ostatnie lata zdobywał wiedzę oraz rozwijał się u boku bardzo dobrych szkoleniowców. Zapracował na szansę samodzielnego poprowadzenia zespołu i wiem o tym, że jest gotowy, by z sukcesami prowadzić Pogoń Szczecin - przekazał Dariusz Adamczak.

Kolendowicz na ławce Pogoni w roli asystenta spędził 234 mecze i teraz dostał szansę jako pierwszy szkoleniowiec. Wcześniej był koordynatorem w akademii i asystentem w drugim zespole, a w latach 2010-2013 również piłkarzem Pogoni. Jako piłkarz grał także dla Lecha Poznań, KRC Gent, czy GKS-u Bełchatów.

Pogoń z Widzewem zagra w sobotę 17 sierpnia o 20:15 i nowy trener nie będzie miał wiele czasu na zmiany w zespole. Starcie odbędzie się w Szczecinie.