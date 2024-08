Stało się! Gwiazda opuszcza Jagiellonię. Zrobili interes życia!

Dominik Marczuk był jednym z najgorętszych nazwisk wśród polskich piłkarzy na rynku transferowym. 20-letni skrzydłowy rozegrał kapitalny sezon w barwach Jagiellonii Białystok. W 39 meczach strzelił siedem goli i zanotował 14 asyst, czym mocno przysłużył się do zdobycia pierwszego w historii klubu mistrzostwa Polski. Marczuk zyskał też uznanie trenera reprezentacji Polski Michała Probierza, który w marcu powołał go na zgrupowanie. Piłkarz ostatecznie debiutu się nie doczekał, ale zainteresowanie nim z pewnością wzrosło. W końcu jego rozstanie z Jagiellonią stało się faktem.

Dominik Marczuk oficjalnie odchodzi z Jagiellonii. Amerykanie zrobili interes życia

Jeszcze we wtorek najlepszy młodzieżowiec poprzedniego sezonu ekstraklasy wystąpił w meczu III rundy eliminacji do Ligi Mistrzów przeciwko FK Bodo/Glimt (przegranym przez Jagiellonię 1:4), a już w środę oficjalnie pożegnał się z drużyną. Wiadomość w tej sprawie przekazała Jagiellonia. "Dominik Marczuk nie jest już zawodnikiem Jagiellonii Białystok. 20-letni skrzydłowy przenosi się z Żółto-Czerwonych do Realu Salt Lake City na zasadzie transferu definitywnego. Maro, dziękujemy za wszystko! Życzymy powodzenia w dalszej karierze" - czytamy na platformie X.

Amerykanie mają zapłacić za piłkarza 1,5 mln euro. Można powiedzieć, że zrobili świetny interes, gdyż wartość Marczuka portal Transfermarkt szacuje obecnie na aż 3,5 mln euro.

Nowy klub Marczuka to aktualna trzecia drużyna Konferencji Zachodniej. W zeszłym sezonie MLS dostała się do play-offów, ale odpadła w 1/8 finału.

Marczuk do Jagiellonii trafił w lipcu 2023 r. ze Stali Mielec. Wcześniej występował w Podlasiu Biała-Podlaska. W barwach aktualnego mistrza Polski w sumie rozegrał 47 spotkań. Dla Jagiellonii to z pewnością spora strata. Wcześniej zespół opuściły także inne gwiazdy. Bartłomiej Wdowik za 1,5 mln euro przeniósł się do portugalskiej Bragi, Jose Naranjo - do hiszpańskiej Ibizy, a bramkarz Zlatan Alomerović udał się do cypryjskiego AEK-u Larnaka.