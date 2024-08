Świetne wieści dla Jagiellonii. Poszli jej na rękę

Jagiellonia Białystok nie awansowała do fazy play-off Ligi Mistrzów. Po zeszłotygodniowej porażce z Bodo/Glimt (0:1) na własnym stadionie drużyna Adriana Siemieńca przegrała też na wyjeździe. Tym razem jednak aż 1:4.

Porażka w III rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów oznacza, że Jagiellonia zagra w IV rundzie kwalifikacji Ligi Europy. W niej rywalem będzie albo Panathinaikos, albo Ajax Amsterdam. Jagiellonia rywala pozna w czwartek, po rewanżowym spotkaniu w Holandii. Na razie bliżej awansu jest Ajax, który wygrał na wyjeździe 1:0.

Chociaż Jagiellonia nie zna jeszcze rywala, to zna daty spotkań IV rundy kwalifikacji. Mecze te odbędą się w czwartki 22 i 29 sierpnia. W związku z tym, że Jagiellonia nie zagra w fazie play-off Ligi Mistrzów, która rozgrywana byłaby we wtorek lub środę, doszło też do zmian w terminarzu ekstraklasy.

Zmiany w terminarzu ekstraklasy

Chodzi konkretnie o 6. kolejkę. Jako że Jagiellonia zagra mecz w europejskich pucharach dopiero w czwartek (22 sierpnia), to jej ligowe, wyjazdowe spotkanie z GKS Katowice został przełożony na niedzielę (25 sierpnia) na godz. 14:45. Pierwotnie mecz w Katowicach miał się odbyć dzień wcześniej.

Zmiana terminu spotkania GKS - Jagiellonia sprawiła, że zmianie uległ też termin meczu Piast Gliwice - Zagłębie Lubin. To spotkanie odbędzie się w sobotę o 20:15, czyli wtedy, kiedy miał się odbyć mecz GKS - Jagiellonia.

- Jagiellonia Białystok poinformowała nas, że nie będzie składała wniosku o przełożenie spotkania między meczami play-off Ligi Europy. Jednakże ze względu na fakt, że spotkania eliminacyjne Ligi Europy odbywają się w czwartki, wymusiło to korektę terminarza 6. kolejki i zamianę terminu dwóch spotkań - powiedział Marcin Stefański, dyrektor operacyjny ekstraklasy.

W trzech dotychczasowych meczach ekstraklasy tego sezonu Jagiellonia zgromadziła komplet punktów i jest liderem tabeli, mimo że rozegrała o jedno spotkanie mniej. Tak mistrzowie Polski przygotowywali się do rewanżowego spotkania z Bodo/Glimt.