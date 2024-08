O gwieździe Rakowa głośno we Włoszech. To może być zaskakujący transfer!

Raków ma za sobą słaby sezon 2023/24 pod wodzą Dawida Szwargi. Nowym-starym trenerem "Medalików" został Marek Papszun, a władze klubu zdecydowały się też na zmiany kadrowe. Do Częstochowy trafili nowi zawodnicy m.in. Patryk Makuch, Adriano czy Jonatan Braut Brunes (kuzyn Erlinga Haalanda). Odeszli zaś m.in. Vladan Kovacević, Łukasz Zwoliński czy Giannis Papanikolau.

Ante Crnac odejdzie z Rakowa? Chce go zespół z Serie B

Jak się okazuje, może to nie być koniec odejść z Częstochowy. Według doniesień włoskiego dziennikarza Gianluigiego Longariego jeden z klubów Serie B wykazuje zainteresowanie Ante Crnacem. Mowa o Palermo.

O tym, że 20-letni napastnik ma potencjał sprzedażowy w Częstochowie wiedzą nie od dziś. Piłkarz trafił do Polski rok temu ze Slovana Belupo za 1,3 miliona euro. Dziś jego wartość rynkowa wzrosła do dwóch milionów, więc aby go pozyskać, Palermo będzie musiało trochę wyłożyć. Zwłaszcza że umowa Chorwata z polskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

Crnac w barwach Rakowa rozegrał dotychczas łącznie 39 spotkań, w których zdobył dziewięć bramek i zanotował cztery asysty. W trwającym sezonie Ekstraklasy do siatki trafił tylko raz - w starciu z Motorem wygranym przez częstochowian 2:0. Przy drugim trafieniu zanotował asystę.

Czy Chorwat trafi do Palermo? To okaże się pewnie na dniach. Włoski klub zainauguruje sezon Serie B w piątek 16 sierpnia meczem z Brescią. Z kolei w miniony weekend Palermo wygrało 1:0 z Parmą w pierwszej rundzie Pucharu Włoch. Przypomnijmy, że zawodnikiem tego klubu jest Patryk Peda. Wiele wskazuje na to, że obrońca zmieni jednak klub i może trafić do Polski.

Przed Rakowem teraz hitowe starcie z Górnikiem Zabrze. Mecz zaplanowano na niedzielę 18 sierpnia na 20.15. Tydzień później "Medaliki" zagrają na wyjeździe z Lechią Gdańsk (23.08, godz. 20.30).