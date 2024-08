Blamaż Legii. Gdyby nie Kacper Tobiasz byłaby katastrofa

Trener Goncalo Feio w porównaniu do ostatniego wygranego 3:2 wyjazdowego meczu z Brondby IF w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy zrobił aż osiem zmian w podstawowym składzie. Zostali w nim tylko bramkarz Kacper Tobiasz, Luquinhas oraz Ruben Vinagre.

Aż cztery gole do przerwy w Krakowie

Pierwsza połowa meczu była arcyciekawa. W ciągu ośmiu minut padły aż trzy gole. Najpierw w 14. minucie Luquinhas przejął piłkę w środku pola, pobiegł z nią kilkadziesiąt metrów i podał do Morishity, który precyzyjnym strzałem z ok. 20 metrów dał prowadzenie Legii Warszawa.

Goście cieszyli się z niego zaledwie 120 sekund. Vinagre próbując zablokować strzał Jakuba Serafina, zagrał piłkę ręką i sędzia podyktował rzut karny. Kacper Tobiasz wyczuł intencję strzelca Mołdawianina Artura Craciuna, odbił piłkę, ale ona i tak wpadła do siatki.

Warszawianie w tej części dwa razy obejmowali prowadzenie i dwa razy je tracili. W 22. minucie Vinagre świetnie dośrodkował z prawej strony, a Blaz Kramer z trzech metrów tylko dostawił nogę. W 41. minucie gospodarze znów wyrównali. Fatalny błąd na ok. 40 metrze przed własnym polem karnym popełnił Claude Goncalves, piłkę zabrał mu Jakovb Blagaić i precyzyjnym strzałem zza pola karnego zdobył gola na 2:2.

W efekcie Legia Warszawa w ciągu tygodnia, w trzecim meczu z rzędu straciła dwa gole. Tak było z Piastem Gliwice (porażka 1:2) i w Danii.

W 55. minucie jednego z najsłabszych piłkarzy meczu - Goncalvesa zastąpił Rafał Augustyniak. Miał katastrofalne wejście. Po zaledwie 180 sekundach sfaulował w niegroźnej sytuacji na 15 metrze rywala i sędzia podyktował rzut karny. Do jedenastki tym razem nie podszedł jednak Craciun, a Jin-Hyun Lee. Jego mocny strzał pod poprzeczkę odbił Kacper Tobiasz.

Legia Warszawa uniknęła straty gola, ale wciąż miała problemy. Fatalnie grała w ataku pozycyjnym, notując mnóstwo strat, a momentami broniła się rozpaczliwie, wybijając tylko piłkę bezradnie do przodu. Trener Feio co chwilę pobudzał swoich piłkarzy, apelował do nich o koncentrację, ale ci wciąż razili niedokładnością.

To gospodarze mieli swoje kolejne szanse, ale brakowało im skuteczności. Najbliżej gola był w 86. minucie zmiennik Mateusz Radecki. Po zaledwie 180 sekundach przebywania na boisku oddał mocny strzał pod poprzeczkę z ośmiu metrów z trudnej pozycji, ale świetnie odbił piłkę Tobiasz.

W efekcie w trzecim meczu tych drużyn w ekstraklasie, znów padł remis (w ubiegłym sezonie dwa razy 1:1).

Teraz Legia Warszawa w czwartek zagra rewanż w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy z Brondby IF (godz. 18), a w niedzielę (godz. 17.30) w ekstraklasie podejmie Radomiaka. Puszcza w następnej kolejce zagra w piątek, 16 sierpnia z beniaminkiem rozgrywek - Lechią Gdańsk (godz. 18).

W innym niedzielnym meczu Lechia Gdańsk zremisowała z Zagłębiem Lubin 1:1 i wciąż czeka na wygraną po powrocie z ekstraklasy. W niedzielę zostanie rozegrany jeszcze jeden mecz: Widzew Łódź - Śląsk Wrocław (godz. 20.15). W poniedziałek na zakończenie kolejki Piast Gliwice zmierzy się z beniaminkiem - GKS-em Katowice (godz. 19).

Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa 2:2 (2:2)

Bramki: Craciun (16. rzut karny), Blagaić (42.) - Morishita (14.), Kramer (22.).