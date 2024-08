Jest oświadczenie po skandalu w meczu Ekstraklasy. Decyzja zapadła

Trudno uwierzyć w to, co stało się podczas poniedziałkowego meczu Cracovii z Widzewem Łódź. Spotkanie musiało zostać przerwane, bowiem... na dachu stadionu pojawili się kibice. Zawrzało i wygląda na to, że to nie koniec tej sprawy. Według medialnych doniesień wkrótce Komisja Ligi może surowo ukarać oba kluby. Oświadczenie wydała już Cracovia.

