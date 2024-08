Lechia rusza po piłkarza Fiorentiny. To reprezentant kraju

Lechia Gdańsk rozpoczęła zmagania Ekstraklasy od zdobycia jednego punktu w dwóch meczach. Na inaugurację zespół Szymona Grabowskiego zremisował 1:1 ze Śląskiem Wrocław, a potem przegrał 0:2 z Motorem Lublin na własnym stadionie. Wcześniej klub zmagał się z tematem długów, przez które Lechia otrzymała zakaz transferowy od FIFA. W tym przypadku chodziło o zobowiązania wobec byłych i obecnych zawodników, a także wobec słowackiego Rużemboroka za transfer Tomasa Bobcka. Ostatecznie wszystko zostało uregulowane.

Mimo wspomnianego ograniczenia Lechia była aktywna na rynku transferowym. Klub wykupił Rifeta Kapicia z Valmiery, wypożyczył Serhija Bułecę z Dynama Kijów, a także zakupił Szymona Weiraucha z Zagłębia Lubin, Tomasza Wójtowicza z Ruchu Chorzów oraz Karla Wendta z Trelleborga.

Wygląda na to, że to nie koniec transferowych działań Lechii i zespół zostanie wzmocniony przed kolejnymi meczami.

Z Serie A do Lechii Gdańsk? Jest zainteresowanie. To finalista Ligi Konferencji

Szerzej o możliwym transferze Lechii pisze portal laviola.it. Z jego informacji wynika, że Lechia jest bardzo zainteresowana wypożyczeniem Dimo Krastewa z Fiorentiny. Bułgar przebywał w poprzednim sezonie na wypożyczeniu w Catanzaro i Feralpisalo. Oba te zespoły występowały na poziomie Serie B. Zdaniem wspomnianego źródła doszło już do kontaktu między Lechią a przedstawicielami Krasteva. Beniaminek naszej Ekstraklasy nie jest jednak jedynym klubem, który widziałby środkowego obrońcę u siebie.

Laviola.it pisze, że na liście zainteresowanych klubów znajduje się drugoligowy Hannover 96, a także Perugia oraz Mantova. Perugia aktualnie występuje na poziomie trzeciej ligi włoskiej. Krastev trafił do Fiorentiny w marcu 2019 r. za 150 tys. euro z bułgarskiego Neftochimik Burgas. Do tej pory nie miał okazji do debiutu w pierwszym zespole Fiorentiny, ale dziewięciokrotnie znalazł się w kadrze meczowej na rozgrywki Serie A czy Ligi Konferencji Europy. Warto dodać, że Fiorentina to finalista dwóch poprzednich edycji Ligi Konferencji.

Jeżeli Krastev trafi do Lechii, to będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie ze Szwedem Eliasem Olssonem, Rumunem Andrei Chindrisem, Francuzem Loup-Diwanem Gueho czy Bartoszem Brylowskim. Lechia zagra w kolejnym ligowym meczu z Lechem Poznań. To spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 20:15.