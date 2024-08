Legia Warszawa idzie na całość. Kolejny hit transferowy na horyzoncie

Legia Warszawa rozpoczęła rozgrywki w Ekstraklasie od dwóch zwycięstw. Zespół Goncalo Feio jest także ciągle w grze w eliminacjach do Ligi Konferencji. Wiele wskazuje na to, że w kolejnych dniach do Legii dołączą nowi zawodnicy. Hiszpańskie media informują o zainteresowaniu warszawian piłkarzem Realu Saragossy. Pojawiły się także niepotwierdzone plotki o zainteresowaniu Legii 17-letnim diamentem.

