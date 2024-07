Słynny klub zgłosił się po 20-latka z Polski! To gigant ligi z TOP 5

Dominik Marczuk był jednym z kluczowych zawodników mistrzowskiej Jagiellonii Białystok. W poprzednim sezonie w 34 meczach ligowych strzelił sześć goli i zanotował 13 asyst. Dzięki temu 20-letni skrzydłowy wzbudził nawet zainteresowanie Michała Probierza i był bliski wyjazdu na Euro 2024 (powołano go za to na marcowe zgrupowanie). Ostatecznie na turniej nie pojechał, ale latem może być bohaterem wielkiego transferu.

Dominik Marczuk na radarze czołowego klubu Ligue 1. "Rewelacyjny"

Wśród klubów zainteresowanych skrzydłowym wymieniało się włoskie Lecce, a także Galatasaray, czyli mistrza Turcji, który wystąpi w kwalifikacjach Ligi Mistrzów (czwarta runda). Teraz zgłosił się po niego kolejny klub mający szansę na występ w elitarnych rozgrywkach.

Według ustaleń twitterowego profilu Dogues Flamands polskim piłkarzem interesuje się Lille, czwarty zespół ostatniego sezonu Ligue 1. "Z naszych informacji wynika, że liderzy Lille skontaktowali się z Jagiellonią Białystok w sprawie rewelacyjnego Dominika Marczuka" - przekazano.

Dominik Marczuk może trafić do Lille. Co zrobi Jagiellonia Białystok?

Francuski klub poszukuje wzmocnień prawego skrzydła i z tego powodu zainteresował się graczem mistrzów Polski. Gdyby transfer doszedł do skutku, 20-latek w nowym klubie mógłby powalczyć o awans do LM. Lille rywalizuje na ścieżce niemistrzowskiej (Jagiellonia na mistrzowskiej), do rywalizacji przystąpi od trzeciej rundy, w której zmierzy się z Fenerbahce (gra tam Sebastian Szymański) lub Lugano (Kacper Przybyłko). Pewne jest, że jesienią wystąpi co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji.

W Jagiellonii skrzydłowy także ma duże szanse na występ w europejskich pucharach. Po zeszłotygodniowej wygranej 4:0 z FK Poniewież mistrzowie Polski są o krok od awansu do trzeciej rundy eliminacji LM, co zagwarantuje im minimum awans do fazy ligowej LK. Rewanż z mistrzami Litwy zaplanowano na środę 31 lipca. Jeśli białostoczanie nie zaliczą w nim katastrofalnej wpadki, to ich kolejnym rywalem będzie Bodo/Glimt lub FK RFS (pierwszy mecz 4:0). W przypadku odejścia 20-latka o awans byłoby trochę trudniej.

W pierwszym spotkaniu z mistrzami Litwy Dominik Marczuk zagrał w wyjściowym składzie, ale nie zdobył bramki ani nie zanotował asysty. Podobnie było w ligowych potyczkach z Puszczą Niepołomice (2:0) oraz Radomiakiem Radom (3:2). Jego bilans od momentu dołączenia do Jagiellonii latem zeszłego roku to 42 mecze, siedem bramek oraz 14 asyst. Do klubu trafił na zasadzie wolnego transferu. Na koncie ma występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski, w seniorskiej kadrze nie zadebiutował.