Gwiazdor Rakowa przekracza granicę żenady. "Raz trenuje, a raz nie"

Sonny Kittel to piłkarz, którego nazwisko w polskich mediach pojawiało się od wielu miesięcy. Wtedy był jeszcze zawodnikiem Hamburgera SV i był rozważany pod kątem gry w reprezentacji Polski. Latem zeszłego roku dołączył do Rakowa Częstochowa, a w finalizację tego transferu zaangażował się Michał Świerczewski, a więc aktualny właściciel klubu. Kittel zaczął od kapitalnego gola z Karabachem w debiucie, ale potem był rezerwowym i po 22 meczach miał cztery gole oraz jedną asystę. Rundę wiosenną zagrał jako zawodnik australijskiego Western Sydney Wanderers.

- Mówię szczerze, że chciałbym zawodnika o innej charakterystyce na tej pozycji - tak o Kittelu mówił Marek Papszun podczas pierwszej konferencji prasowej po powrocie do Rakowa. Papszun zdecydował, że nie zabierze Kittela na przedsezonowy obóz do Arłamowa, ale potem został przywrócony do pierwszej drużyny. Aktualnie jego pensja jest sporym problemem dla Rakowa, a warto dodać, że kontrakt Kittela wygasa w czerwcu 2026 r.

- Żeby jakiś transfer wypalił, kluczową rzeczą jest jedno: bardzo dobre nastawienie osoby, która trafia w nowe miejsce. Bez względu, czy mówimy o piłkarzu, trenerze, czy dziennikarzu. Niezbędna jest energia, chęć do zmiany, do adaptacji. To ty trafiasz do jakiegoś miejsca, więc to ty musisz się do niego zaadaptować, nie na odwrót. Wydaje mi się, że Sonny był trochę zaskoczony miejscem, do jakiego trafił - stwierdził Dawid Szwarga, aktualny asystent Papszuna, tłumacząc sytuację Kittela.

Kittel już nie zagra w Rakowie? "Zgłasza urazy i przesyła zwolnienia"

Nowe informacje ws. Kittela publikuje portal czestosportowa.pl. Z opublikowanego artykułu wynika, że Kittel już nie zagra w barwach Rakowa. "Kittel raz trenuje, a raz nie. Co jakiś czas zgłasza urazy i przesyła zwolnienia. U pomocnika dużym problemem jest jego kolano. Kittel co jakiś czas narzeka na ból w kolanie. Podobno pomocnik musi bardzo uważać, bo kolejna taka kontuzja może w przyszłości uniemożliwić mu chodzenie. Wygląda więc na to, że Sonny już nigdy nie zagra na poziomie, o którym było mówione gdy przychodził do Częstochowy" - czytamy we wspomnianym artykule.

Jak Kittel obecnie podchodzi do swojej sytuacji kontraktowej w Rakowie? Wspomniany portal twierdzi, że Niemiec przeczeka do końca obowiązującego kontraktu, ponieważ na razie nie zanosi się na to, by jakiś klub zgłosił się po Kittela i go wykupił z Rakowa. Kittel zarabia 40 tys. euro miesięcznie, co czyni go najlepiej opłacanym piłkarzem w klubie.

Gdyby Papszun zmienił zdanie i postanowił dać szansę Kittelowi, to Sonny ma wielu konkurentów do rywalizacji o miejsce w wyjściowym składzie. Na pozycji ofensywnego pomocnika trener ma do wyboru m.in. Iviego Lopeza, Johna Yeboaha, Adriano Amorima, Jakuba Myszora czy Ante Crnaca.