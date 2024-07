Lech stracił swoją gwiazdę! To koniec. Hitowy transfer

Kristoffer Velde przeniósł się do Lecha Poznań w styczniu 2022 roku. Z czasem stał się bardzo ważnym zawodnikiem w tym zespole. W zeszłym sezonie był w bardzo dobrej dyspozycji. Rozegrał łącznie 39 meczów, w których strzelił 13 goli i zaliczył pięć asyst. Dobra gra w ekstraklasie i europejskich pucharach zaowocowała nawet debiutem w norweskiej kadrze.

Oficjalnie: Kristoffer Velde w nowym klubie

W ostatnim czasie pojawiało się wiele informacji na temat odejścia Velde. Skrzydłowy łączony był głównie z przenosinami do Olympiakosu Pireus. Doniesienia te okazały się prawdziwe i w poniedziałek grecki klub oficjalnie poinformował o zakontraktowaniu zawodnika. Norwega pożegnał także Lech Poznań. "Krzychu, dziękujemy ci za reprezentowanie barw i trzymamy kciuki za dalszą karierę" - czytamy na Twitterze. Zdaniem Sebastiana Staszewskiego poznański klub ma zarobić na jego sprzedaży około 4,5 miliona euro.

Velde przenosi się do bardzo utytułowanego klubu. Olympiakos na koncie ma między innymi aż 47 tytułów mistrzowskich. W zeszłym sezonie triumfował nawet w Lidze Konferencji, gdzie w finale pokonał Fiorentinę. Krajowe rozgrywki z kolei zakończył na trzecim miejscu.

Latem Lecha Poznań przejął Niels Frederiksen. Nowy trener nie rozpoczął najlepiej pracy w klubie. Choć w pierwszej kolejce jego zespół pokonał 2:0 Górnika Zabrze, to później już zawiódł i przegrał 1:2 z Widzewem Łódź. - W Poznaniu myślą, że jak się zmieni trenera, to następuje nowe rozdanie. Tymczasem do nowego rozdania potrzebna jest zmiana wielu innych rzeczy - powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z Polsatem Sport. Kolejny mecz Lech rozegra w sobotę o godzinie 20:15. Tego dnia zmierzy się z Lechią Gdańsk.