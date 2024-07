Jeden gol zadecydował w meczu Legii! Błysk gwiazdy

Legia Warszawa w pierwszej kolejce ligowej pokonała u siebie Zagłębie Lubin 2:0, a następnie w tygodniu rozbiła również przy Łazienkowskiego walijski Caernarfon Town 6:0 w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Tym razem, w niedzielę, drużynę Goncalo Feio czekało pierwsze spotkanie wyjazdowe, w którym mierzyła się ona z Koroną Kielce, pozostającą po poprzednich spotkaniach 2. kolejki jedynym zespołem bez choćby jednego punktu.

Trzecia wygrana do zera. Błysk Luquinhasa dał zwycięstwo Legii w Kielcach

W pierwszej części meczu więcej było niezdrowych emocji niż tych związanych z piłką nożną. Wprawdzie już w 14. minucie doskonałej sytuacji po zgraniu głową Marca Guala nie wykorzystał Blaż Kramer, którego uderzenie z pięciu metrów kapitalnie obronił Xavier Dziekoński. Dziesięć minut później bardzo blisko gola była Korona, jednak po podaniu Wiktora Długosza Adrian Dalmau trafił tylko w poprzeczkę bramki Kacpra Tobiasza.

W kolejnych minutach można było co najwyżej wyliczać kolejne faule piłkarzy Korony na Luquinhasie, z których szczególnie jeden autorstwa Wiktora Długosza był na tyle ostry, że zasługiwał na żółtą kartkę, której sędzia Karol Arys nie wyciągnął. W 41. minucie z kolei zagotował się Paweł Wszołek, który najpierw odepchnął bez piłki Adriana Dalmau, a następnie starł się z Mariuszem Fornalczykiem, za co (podobnie jak Fornalczyk) obejrzał "żółtko".

W drugiej połowie, tak jak przez większość pierwszej, na boisku przez długi czas nie działo się absolutnie nic ciekawego. Piłkarze Legii Warszawa jednak zastosowali zasadę "lepiej raz, a dobrze" i w 74. minucie zagrali akcję, dzięki której wyszli na prowadzenie. Zaczął ją i skończył wielokrotnie faulowany w Kielcach Luquinhas, który ślicznym uderzeniem z powietrza wykorzystał dokładne dośrodkowanie Rubena Vinagre i zaskoczył Xaviera Dziekońskiego.

Chwilę później wydawało się, że Legia błyskawicznie utraci przewagę, po tym jak w polu karnym ręką zagrał Jurgen Celhaka i sędzia Karol Arys podyktował rzut karny dla Korony. Tyle że drużynę Goncalo Feio przed jedenastką uratował VAR, który słusznie zauważył, że chwilę wcześniej w akcji kielczan był spalony.

W 87. minucie bliski drugiego trafienia dla Legii był Kacper Chodyna, którego uderzenie z kilkunastu metrów minimalnie minęło bramkę Korony.

Koniec końców, Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Koronę Kielce 1:0 i doskoczyła do prowadzącej Jagiellonii Białystok jako drugi zespół z kompletem sześciu punktów po dwóch kolejkach. Korona z kolei pozostaje jedynym zespołem, który po dwóch meczach nie ma w swoim dorobku ani jednego punktu, jednak trzeba zauważyć, że zespół Kamila Kuzery na otwarcie sezonu mierzył się w Szczecinie z Pogonią oraz u siebie z Legią, czyli dwiema drużynami aspirującymi co najmniej do medalu.