Wielka kasa płynie na konto! Znakomite wieści dla Górnika

W ostatnich miesiącach Górnik Zabrze sukcesywnie buduje historię sprzedażową. Tego efektem są transfery Lawrence'a Ennaliego do Houston Dynamo, Szymona Włodarczyka do Sturmu Graz czy Daisuke Yokoty do Gentu, za które Górnik zainkasował blisko siedem mln euro. Jednym z najdrożej sprzedanych graczy jest też Krzysztof Kubica, który grał dla Górnika w latach 2017-2022, a w sierpniu 2022 r. został sprzedany za 1,2 mln euro do Benevento Calcio. Wtedy ten klub grał w Serie B i odpadł w półfinale play-offów z Pisą.

W sezonie 22/23 Benevento spadło na trzeci poziom rozgrywkowy we Włoszech, a w poprzednim sezonie nie zdołał wrócić na poziom Serie B. W ostatnim czasie Górnik miał jednak "na pieńku" ze swoim włoskim odpowiednikiem. Okazuje się, że przez długi czas w Zabrzu nie widziano pieniędzy za Kubicę. Oba kluby ustaliły, że kwota 1,2 mln euro zostanie rozbita na cztery raty po 300 tys. euro każda.

- W tym klubie nikt nie odbiera telefonów, maili, faxu. Z tego transferu nie zobaczyliśmy nawet jednego eurocenta - tak w kwietniu 2023 r. mówił ówczesny prezes Adam Matysek. - Rozmawiamy głównie przez FIFA, Włosi unikają kontaktu. Liczymy, że zachowają się fair i wywiążą się z tego, do czego się zobowiązali. Próbujemy przez różnych ludzi te pieniądze odzyskać, robimy wszystko, co w naszej mocy - to z kolei słowa Łukasza Milika, dyrektora sportowego Górnika z maja zeszłego roku.

Teraz pojawiają się jednak dobre wieści w tej sprawie.

Górnik Zabrze nareszcie otrzymał pieniądze z Włoch. "Kwota zupełnie innej miary"

Portal roosevelta81.pl rozmawiał z Bartłomiejem Gabrysiem, członkiem zarządu Górnika, który odpowiada za tematy finansowe w klubie. Okazuje się, że Benevento wyrównało już rachunki za Kubicę. - Mogę potwierdzić, że takie pieniądze na początku lipca do klubu faktycznie wpłynęły. Były to trzecia i czwarta rata za transfer Kubicy. Dla Benevento nie były to pewnie wielkie pieniądze. Dla nas to kwota zupełnie innej miary - wyjaśnił Gabryś.

Z informacji wspomnianego źródła wynika, że Benevento zapłaciło dwie raty krótko po transferze Kubicy w 2022 r., a resztę należności uregulował kilka tygodni temu. "Wezwania do zapłaty nie przynosiły efektów, a sprawą zajęły się organy UEFA, która na Benevento nałożyła zakaz transferowy. To okazało się kluczowym aspektem dla całej sprawy" - czytamy.

Aktualnie Kubica jest zawodnikiem Motoru Lublin, do którego został wypożyczony do końca sezonu 24/25 z opcją wykupu. Kubica pojawił się w wyjściowym składzie Motoru na mecz z Rakowem Częstochowa (0:2) w pierwszej kolejce Ekstraklasy.